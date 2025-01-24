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İngiltere'de dans kursuna terör saldırısı: 3 çocuk öldürüldü

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18 yaşındaki Axel Rudakubana, 3 çocuğu öldürdüğü saldırı nedeniyle 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saldırganın evinde ricin zehri ve El-Kaide el kitabı bulunmasına rağmen, polis saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirmiyor. Saldırganın daha önce üç kez terörle mücadele programı Prevent'e bildirilmiş ancak müdahale edilmemişti. Saldırı sonrası ülke çapında protestolar yaşandı ve hükümet, olayı araştırmak için kamu soruşturması başlattı.

Axel Rudakubana (18), 29 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırıda Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7) ve Alice Dasilva Aguiar'ı (9) öldürmekten 52 yıl hapis cezasına çarpıtıldı.

Polis kamerası görüntülerinde, Rudakubana'nın taksiyle dans kursuna gelişi ve sürücüye ödeme yapmayı reddetmesi görülüyor. Cerrahi maske takan saldırgan, 26 çocuğun bulunduğu toplum merkezine yan merdivenlerden giriş yapıyor.

Liverpool Ceza Mahkemesi'nde, kurbanların ailelerinin talebi üzerine çocukların yaraları hakkındaki detaylar açıklanmadı. Hakim Goose, Rudakubana'nın fırsat bulsaydı 26 çocuğun tamamını öldüreceğini belirtti.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Bu bir vahşetti ve hakim de belirttiği gibi, bu alçak suçlu muhtemelen hiç serbest bırakılmayacak" açıklamasını yaptı.

Tutuklandıktan sonra polis merkezinde "Çocukların ölmesi iyi oldu... Çok mutluyum" diyen saldırgan, mahkemede "hastayım" diyerek duruşmadan çıkarıldı. Kurbanların aileleri onu "korkak" olarak nitelendirdi.

Rudakubana'nın evinde ricin zehri ve El-Kaide el kitabı bulunmasına rağmen, polis saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirmiyor. Saldırgan daha önce üç kez terörle mücadele programı Prevent'e bildirilmiş ancak müdahale edilmemişti.

Saldırı günü çocuklar Taylor Swift şarkıları söyleyip dostluk bileklikleri yaparken, Rudakubana 20 cm'lik bir bıçakla içeri girdi. Dans öğretmeni Leanne Lucas, çocukları korumak için kendi vücudunu siper etti ve yaralandı.

Polis, saldırganın evinde Amazon'dan satın alınmış bıçaklar ve zehir yapımında kullanılan malzemeler buldu. Cardiff doğumlu Rudakubana'nın şiddet takıntısı ve okul katliamlarına olan ilgisi nedeniyle daha önce okuldan atıldığı ortaya çıktı.

Saldırı sonrası ülke çapında protestolar yaşandı. Hükümet, olayı araştırmak için kamu soruşturması başlattı.

İngiltere'de dans kursuna terör saldırısı: 3 çocuk öldürüldü

İngiltere'de dans kursuna terör saldırısı: 3 çocuk öldürüldü

İngiltere'de dans kursuna terör saldırısı: 3 çocuk öldürüldü

İngiltere'de dans kursuna terör saldırısı: 3 çocuk öldürüldü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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