İmamoğlu gözaltına alındığı 2 soruşturmada ifade vermeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor.

PKK ile ortak hareket etme, terör örgütü üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki ayrı dosyada toplam 106 şüpheli bulunuyor. Dün sabah gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulurken, operasyon kapsamında şu ana kadar 87 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ekiplerin, hala firari durumda olan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemlerine 28 saat sonra başlandı.

GÖZALTINDA NELER YAŞANDI?

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nezarethaneden çıkıp TBB Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü. İmamoğlu, gözaltı sürecinde yaşadıklarını Sağkan'a anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten TBB Başkanı Sağkan, şunları kaydetti:

"Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ziyaretine gittim. Sağlığı gayet yerinde, morali gayet iyi. Gözaltında; nezarethanede duruyorlar. Nezarethanede bir avukat görüşe geldiğinde nezarethaneden çıkartılıp avukat görüşüne gidiliyor. Ben gittiğimde tek başına duruyordu nezarette. Avukatlarıyla görüşebiliyor. İlk önce bir avukat kısıtlılığı olduğu ifade edilmişti. 'CMK'daki hüküm uyarınca 24 saat boyunca avukatla görüş yasağı var' şeklinde biz de bilgi almıştık. Ancak bunun böyle olmadığını gördük.

Birkaç saat avukatların fiziken görüş yapma noktasında önlerine engeller çıkartıldığını, ancak bu yönde alınan bir karar bulunmadığını ve daha sonra avukatların görüş yapma noktasında bir sorun yaşamadıkları da bize ifade edildi. Keza ben de akşam gittim görüş yaptım zaten."

ŞİRKETİNE EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine sulh ceza hâkimliği kararı ile el koyuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu ise fabrikasındaki 40 milyon TL parayı alıp çıktıktan sonra gözaltına alındı.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına olan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi. Ekrem İmamoğlu'nun adliyede Mali Şube'den iki polis eşliğinde yürüdüğü görüldü. İmamoğlu kendisine seslenen bir vatandaşa el salladı.

İŞTE İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

Suç örgütü yöneticisi olmak

Suç örgütüne üye olmak

İrtikap

Rüşvet

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

İhaleye fesat karıştırmak

BAŞSAVCILIK: SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ

İmamoğlu ve 105 isme yöneltilen suçlamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada tek tek tek anlatıldı. "CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin işadamlarını para vermeye zorladıkları, bazı işadamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları' yönündeki beyanda bulundukları belirtildi. Açıklamada "İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan rapor sonucunda soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi.

EKİP OLARAK HAREKET

Açıklamada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedildi. Suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi altyapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "İhaleye fesat karıştırma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği öne sürüldü.

MEDYA A.Ş. VE KÜLTÜR A.Ş.

Savcılık açıklamasında "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'lı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya A.Ş., Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek, sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin birçoğunu tamamlamadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır" denildi.

İNŞAAT ŞİRKETİNE PARA

Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıkları öne sürüldü.

Açıklamada özetle şöyle denildi: "Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok işyerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan işadamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir. Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şüphelilerle bağlantılı 100 şüpheli hakkında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

2. SORUŞTURMA: 'KENT UZLAŞISI'YLA TERÖRE YARDIM'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer soruşturmayla ilgili açıklamasında ise yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini anlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen firari şüpheli A.B. ve 2018'de terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı"nda yer aldıkları belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'Kent Uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

DOSYADA KİMLER YER ALIYOR

"Suç örgütü" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu,

2- Murat Ongun,

3- Murat Çalık,

4- Tuncay Yılmaz,

5- Fatih Keleş,

6- Emrah Bağdatlı,

7- Mustafa Nihat Sütlaş,

8- Murat Kapki,

9- Orçun Muhittin Yılmaz

10- Hüseyin Köksal,

11- Adem Soytekin,

12- Ali Nuhoğlu,

13- Ertan Yıldız,

14- Ali Gül,

15- Zafer Gül,

16- Serdal Taşkın,

17- Barış Kılıç,

18- Servet Yıldırım,

19- Mehmet Erdoğan,

20- Güldem Işık,

21- Ceyda Kıryak,

22- Kadir Öztürk,

23- Ömür Yılmaz,

24- Merthan Açıl,

25- Tolga Özgen,

26- Erhan Uslu,

27- Hakan Atınç Dayıgil,

28- Murat Kanbur,

29- Emre Serkan Bayraktar,

30- Vahit Doğan,

31- Fatoş Ayık,

32- Hüseyin Ekrem Fidan,

33- Seda Hoşel Kiraz,

34- Sergen Kurt,

35- Yusuf Yüce,

36- Ercan Saatçi,

37- Mehmet Muhittin Palazoğlu,

38- Furkan Remzi Ceylan,

39- Süleyman Atik,

40- Hakan Karanis,

41- Elif Güven,

42- Nihat Uçan,

43- Birsen Şahin,

44- Canan Mümüklü,

45- Can Akın Çağlar,

46- Cemal Ufuk Karakaya

47- Buğra Gökçe,

48- Kağan Sürmegöz,

49- Bayram Taşkın,

50- Ebru Yılmazlar,

51- Gürkan Akgün,

52- Murat Abbas,

53- Doğan Hamit Doğruer,

54- Halit Burak Atalan,

55- Bilal Önver,

56- İlker Durademir,

57- İpek Elif Atayman,

58- İlknur Taşdelen,

59- Burak Arslan,

60- Samih Asan

61- Emrah Öksüz,

62- Onur Buğra Subaşı,

63- Eyüp Subaşı,

64- Gülşah Subaşı,

65- Ahmet Köksal,

66- Serhat Kapki,

67- Yusuf İlbak,

68- Ali İlbak,

69- Murat İlbak,

70- Mustafa İlbak,

71- Umut Şenol,

72- Mete Sarısaltun,

73- Edip Cenk Ünalerzen,

74- İrfan Karakaş,

75- İnan Boztaş,

76- Ahmet Taha Bilgin,

77- Kamil Timur Delibaş,

78- Alihan Aydın,

79- Alper Aydın

80- Alperen Aydın,

81- Ahmet Palazoğlu,

82- Kaan Ketenci,

83- Ahmet Hamdi Çiçek,

84- Hacı Ahmet Gül,

85- Serkan Öztürk,

86- Necati Özkan,

87- Kabil Taşçı,

88- Vedat Şahin,

89- Serdar Haydanlı,

90- Yaşar Çeri,

91- Emin Ferhat Ertek,

92- Harun Cengiz Beğenmez,

93- Hasan Öçsoy

94- Ahmet Çiçek,

95- Adem Tuncay,

96- Rauf Cem Istıranca,

97- Ömer Gürsoy,

98- Uğurhan Atma,

99- Özge Bağdatlı,

100- Fatoş Pınar Türker

KENT UZLAŞISI

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu,

2- Mahir Polat,

3- Resul Ekrem Şahan,

4- Mehmet Ali Çalışkan,

5- Ebru Özdemir,

6- Spectrum House sahibi Azad Barış,

7- Spectrum House çalışanı Hunav Altun.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Her iki soruşturmada 87 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Geri kalanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlerleyen saatlerde Serdar Haydanlı serbest bırakıldı.