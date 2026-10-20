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Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor

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Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
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Vincenzo Montella döneminde yaşadığı kriz nedeniyle A Milli Takım kadrosundan uzak kalan Berke Özer'e, yeni teknik direktör Sergen Yalçın'dan yeşil ışık geldi. Genç kaleciyle görüşeceğini belirten Yalçın, "Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız" diyerek geçmişte yaşanan sorunları çözmek istediğini söyledi.

  • A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Vincenzo Montella döneminde kadro dışı kalan kaleci Berke Özer ile görüşeceğini açıkladı.
  • Yalçın, Berke Özer'in yeniden milli takım kadrosuna katılmasının önünde büyük bir engel görmediğini ve geçmiş sorunların çözülebileceğini söyledi.
  • Sergen Yalçın, oyuncuların hata yaptığı için cezalandırılmayacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşan ve A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Vincenzo Montella döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle milli takımdan uzak kalan kaleci Berke Özer'in geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BERKE İLE KONUŞACAĞIM, GELECEK TABİİ Kİ"

Berke Özer'in yeniden milli takım kadrosuna katılmasının önünde büyük bir engel görmediğini belirten Yalçın, geçmişte yaşanan sorunların çözülebileceğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Berke ile bizzat görüşeceğini açıklayan Yalçın, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." dedi.

"OYUNCULAR HATA YAPTI DİYE CEZALANDIRMAYACAĞIZ"

A Milli Takım'da geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların geride bırakılması gerektiğinin mesajını veren Sergen Yalçın, futbolculara yaklaşımını da net bir şekilde ortaya koydu.

"Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız" diyen deneyimli teknik adam, Berke Özer'in yeniden milli takım kadrosunda yer alabileceğini belirtti.

Yalçın'ın açıklamalarıyla birlikte Berke Özer'in A Milli Takım'a dönüşü yeniden gündeme gelirken, genç kaleciyle yapılacak görüşmenin ardından sürecin netleşmesi bekleniyor.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

ancak milli takım kadrosunu yeniden kurarsa başarılı olur.! mevcut kadroyla mümkün değil.! çünkü adamlar oyunculuğa değil artistliğe özenmişler.! en önemlisi de oyuncularda milli takım ruhu yok.!

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Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

en azından hadi koçum hadi aslanım demeyi bilir. böylesine bi jenerasyon montellanın ellerinde yok olacaktı

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Haber Yorumlarısüleyman aydın:

KAleye kaleci defansa defans oyuncusu hücuma golcü orta shayada iyi birkaç tane lazım. Yoksa aynı oyuncularla sergen de birşey yapamaz.

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