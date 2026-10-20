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Mısır'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı, 13 kişi öldü 30 kişi yaralandı

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Mısır'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı, 13 kişi öldü 30 kişi yaralandı
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Mısır'da sabah saatlerinde yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar, Kahire-Asyut Batı Çöl Yolu'nun 55'inci kilometresindeki kaza noktasına 28 ambulans sevk edildiğini aktardı.

MISIR'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar, Kahire-Asyut Batı Çöl Yolu'nun 55'inci kilometresinde meydana gelen kaza noktasına 28 ambulansın sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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