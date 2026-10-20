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Deplasman var, Beşiktaş yok

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Deplasman var, Beşiktaş yok
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Bu sezon oynadığı futbolla şampiyonluk yarışı için taraftarını büyük ölçüde umutlandıran Beşiktaş, deplasman performansıyla korkutuyor. Tüm mağlubiyetlerini deplasmanda alan siyah-beyazlıların hiç beraberliğinin olmaması da dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak 15 puanla zirvenin 4 puan gerisine düştü. 

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KABUSU

Süper Lig’e sahasında aldığı 1-0’lık Eyüpspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ilk deplasman maçında Alanyaspor’a aynı skorla mağlup oldu. Leandro Trossard’a yapılan fiziki müdahalenin kartsız sonuçlandırılması bu maça damga vurdu. Beşiktaş yönetimi ve taraftarının isyanıyla geçen günlerin ardından iç sahada 6-2’lik Çorum ve Kadıköy deplasmanında 2- 1’lik Fenerbahçe galibiyetleri Beşiktaş için acaba sorusunu gündemden kaldırmıştı.

Ancak Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı dış saha maçını 3-2 kaybeden Beşiktaş, dün akşam da Trabzonspor’a 2-0 yenilince daha 8’inci haftada 3’üncü mağlubiyetin yaşamış oldu. Üstelik bu 3 mağlubiyetinin tamamının deplasmanda olması, ligin kalan 13 deplasmanı için endişe verici bir durumun ortaya çıkmasına da sebep oldu. Geçen sezonun tamamında 4 deplasman mağlubiyeti yaşayan siyah beyazlıların, bu sezonun henüz 4’üncü deplasmanında 3’üncü mağlubiyetini yaşaması bu endişeyi haklı çıkartan bir istatistik olarak gözler önünde duruyor.

BERABERLİĞİ UNUTTU: YA GALİP YA MAĞLUP

Beşiktaş’ın bu sezon hiç beraberlik almaması da bir diğer ilginç istatistik olarak göze çarpıyor. Lig ve Avrupa’da 16 maça çıkan siyah beyazlılar, bu maçların 12’sini kazanırken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig’de 8 maçta; 5 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, Avrupa maçlarında eleme ve gruplarda oynadığı 8 maçta; 7 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak beraberliği unuttu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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