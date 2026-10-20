Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

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Fransa'da artan hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestoların bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Gösteriler sırasında dünyaca ünlü lüks markaların mağazaları hedef alınırken, yağmalanan ürünler ikinci el piyasasında satışa sunuldu.

ROLEX VE LOUIS VUITTON MAĞAZALARI HEDEF ALINDI

Aktarılan bilgilere göre cumartesi günü düzenlenen protestolarda polisle çatışan bazı gruplar, Rolex, Louis Vuitton ve Sephora gibi markaların mağazalarının vitrinlerini kırdı. Mağazalardan lüks saatler, tasarım çantalar ve kozmetik ürünlerinin alındığı belirtildi.

LÜKS SAATLER SEYYAR SATICILARIN TEZGAHLARINDA

Yağma olaylarının ardından dikkat çeken görüntülerin ortaya çıktı. Mağazalardan çalındığı ifade edilen Rolex saatlerin, Avrupa'daki seyyar satıcıların tezgahlarında satışa sunulduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com