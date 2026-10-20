Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşadı.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL YÜKSEK'E TEPKİ

Karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri ise İsmail Yüksek’in oyuna girdiği dakikalarda yaşandı. Bir önceki Aston Villa mücadelesinde yaptığı kritik hatalarla mağlubiyetin baş mimarlarından biri olarak gösterilen milli futbolcu, Slavia Prag karşısında kulübeden sahaya adım attığı anda Kadıköy tribünlerinin yoğun protestosuyla karşılaştı.

TOP AYAĞINA GELDİKÇE PROTESTO EDİLDİ

Tepkiler oyuncunun sahaya girmesiyle de sınırlı kalmadı. Mücadele boyunca topla her buluştuğunda tribünlerden yükselen ıslık sesleri ve tepkiler devam ederken, milli oyuncunun yaşadığı moral bozukluğu saha içi performansına da yansıdı.

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