Cendere Deresi taşkınında esnaf zarar gördü, bir işletme 15 milyon lira hasar bildirdi

İstanbul'da geçen hafta etkili olan sel felaketinin ardından Ayazağa Mahallesi ve Kemerburgaz Caddesi'nde oluşan hasarın boyutu gün yüzüne çıktı. Cendere Deresi çevresinde etkili olan taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, milyonlarca liralık zarara uğrayan esnaf, dere yatağına yapılan geniş binaların dere yatağını daralttığı yönündeki iddiaları dikkat çekti. Depoları, makineleri ve iş yerleri zarar gören esnaf, yetkililerden yardım beklediklerini aktararak dere güzergahındaki yapılaşmanın incelenmesini istedi.

İstanbul'da geçtiğiniz hafta yaşanan sel felaketinin ardından geride kalan hasar havadan görüntülendi. Cendere Deresi ve Kemerburgaz Caddesi boyunca taşkından etkilenen evler ve iş yerleri dronla görüntülenirken, selin bölgedeki iş yerlerinde yol açtığı tahribat gözler önüne serildi. İş yerlerini çamur ve su basan esnaf, kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarını sürdürürken, birçok işletmede araçların, makinelerin ve depolardaki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Esnaf, TV8'in bulunduğu bölgeye dikkat çekti

Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Cihan Kendirci, deposunun tamamen su altında kaldığını belirterek geçimini sağladığı malzemelerin büyük bölümünü kaybettiğini söyledi. Kendirci, "Biz ekmeğimizi geri dönüşüm işiyle kazanıyoruz. Şu anda gerçekten zor durumdayız. Gereksiz yerlerde gereksiz binalar yaptılar. Bunların ceremesini hepimiz birlikte çekiyoruz. TV8 dere üzerinde olduğu için orası da sel altında kaldı. Yüksek kesimde olmaları lazım. Zamanında gerekli çalışmalar yapılmadığı için şimdi herkes aynı faturayı ödüyor maalesef" dedi.

Geri dönüşüm malzemelerini haftalık olarak sattıklarını ifade eden Kendirci, selin ardından iş yapamaz duruma geldiklerini belirterek, "Şu anda ne satacağımız malzeme kaldı ne de işimiz kaldı. Zor bir durumda hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık 15 milyon lira zararımız var"

Aynı sektörde çalışan Abdullah Avcı da selin araçlarına, makinelerine ve iş yerine büyük zarar verdiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Dere için çalışma yapılacağının söylendiğini ancak yeterli çalışma görmediklerini savunan Avcı, TV8'in bulunduğu bölgedeki yapılaşmanın taşkında etkili olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Avcı, "Büyük bir afet yaşadık. Araçlarımız, makinelerimiz, dükkanımız selden dolayı su altında kaldı. Çok mağduruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Dere çalışması yapıyoruz dediler ama hiç yapmadılar. Sürekli bina yapıyorlar. TV8'in orada dere boyuna sürekli bina dikiyorlar. O yüzden buralar doldu taştı. Her yeri patlattı" ifadelerini kullandı.

İş yerindeki makinelerin, ofislerin ve yazıhanelerin zarar gördüğünü aktaran Avcı, "Aşağı yukarı 15 milyon lira gibi bir hasarımız var. Temizlik çalışmalarını kendi çabamızla yaptık, çamurları temizledik. Yıkamak için dışarıdan su getirdik. Elektrikler kesildi, hiçbir iş yapamadık. Kimse bize yardımcı olmadı. Buradan herkes geldi geçti ama kimse bize uğramadı" dedi.

"TV8'in oradan yapılan daraltmalar nedeniyle su patladı"

Organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Muhammet Çelikel de sel nedeniyle iş yerlerinin büyük zarar gördüğünü belirtti. Çelikel, TV8'in bulunduğu bölgedeki dere yatağında daralma yaşandığı yönündeki iddialara dikkat çekerek, taşkının ardından çevredeki işletmelerin ağır hasar aldığını söyledi.

Çelikel, "Organizasyon işi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sel mağduruyuz. Her yer berbat. TV8'in oradan yapılan daraltmalar nedeniyle su patladı gitti. Temizleme çalışmaları yapıyoruz, dışarıdan başladık fakat hangi birini temizleyelim, her taraf berbat. Yetkililerden hasarımızın tespit edilip bir an önce karşılanmasını arz ediyoruz" diye konuştu.

Esnaf, dere yatağındaki yapılaşmanın incelenmesini istiyor

Selin ardından iş yerlerini yeniden faaliyete geçirmek için mücadele eden esnaf, maddi zararlarının karşılanmasını ve bölgede gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Esnaf özellikle Cendere Deresi çevresindeki yapılaşmanın ve TV8 binasının bulunduğu kesimde dere yatağının daraltıldığı yönündeki iddiaların teknik olarak incelenmesini istedi.

Bölgede yaşanan taşkının nedenlerinin belirlenmesini isteyen esnaf, benzer felaketlerin yeniden yaşanmaması için dere güzergahında gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı