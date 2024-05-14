Üye Girişi
Haberler

İkinci El Araç Dolandırıcıları Airbaglere Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.

Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.

Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya'da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş süngeri buldu.

"Airbag yerinde boş olan kısma kocaman bir sünger yerleştirmişler"

Araç içerisindeki en önemli hayati parçanın içerisinde sünger bulan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. Airbag açık dedim, satıcı bana böyle bir şey olamaz dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu" dedi.

"Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor"

Airbag parçasının önemine değinen Uysal, "Böyle durumlarda bir kaza anında zor durumda kalınır. Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır. Küçük bir airbag hayatınızı kurtarır. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor. Bu parçaların arızalarının kesinlikle kontrol edilmesini öneriyoruz. Dış kısmında bulunan plastik parça değişmiş oluyor. O yüzden de mağduriyet oluşuyor, vatandaşlarımızı uyarıyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Kimdir? Selahaddin Eyyubi hangi milletten? Bahar 12. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı?
Katıldığı yarışma ile ünlenen Çitos Efe'nin son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor

Katıldığı yarışma ile ünlenen Çitos Efe'nin son hali! Her gören aynı yorumu yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title