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8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "Narkogüç-38" Operasyonu'nda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Uyuşturucu madde imal eden ve satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "Narkogüç-38" Operasyonu'nda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandığını duyurdu.

OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Zehir tacirlerine göz açtırmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu'nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından operasyona ait detayları paylaşan Yerlikaya, 36 şüpheli zehir taciri yakalandığını belirtti.

1 TON 719 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle; "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, 1700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;

1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı."

8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Diyarbakır Zonguldak Bursa Yakalama Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

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