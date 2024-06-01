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İçişleri Bakanı: Üniversite öğrencisini bıçaklayan şahıs yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane'de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren şahsın teknik takip ve araştırmalar sonucunda yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane'de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.'nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti. Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kağıthane Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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