Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 11 sanıklı örgüt davasının görülmesine başlandı

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrank Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada, cinayetinin doğrudan Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapıldığına dikkat çekilmiş, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce 26 Mart 2021'de bazı sanıklar hakkında FETÖ üyeliği de dahil olmak üzere bazı suçlar yönünden suç duyurusunda bulunulmuştu. Konuya ilişkin aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adem Sağlam, başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanık Ali Fuat Yılmazer, savunma yapacak durumda olmadığını, hakkında açılmış 17 dava olduğunu ve onlar için de savunma hazırladığını söyleyerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Ramazan Akyürek de bir önceki yargılamanın gerekçesinin bu davaya dayanak olduğunu, dosyadaki bütün belgelerin ve ifadelerin CD ile kendisine gönderilmesini talep ederek savunmasını ondan sonra yapacağını ifade etti.

"Yasin Hayal'den aldığımız bütün bilgileri Trabzon istihbaratıyla paylaşıyorduk"

Duruşmada savunma yapan sanık Adem Sağlam, mezun olduktan sonra Trabzon'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığını söyleyerek, " 2007'de Trabzon'dan ayrıldıktan sonra dosyayla ilgili bilgim yok. Bir çok bilgi bende yok, hafızamda yok. McDonald's bombalı saldırısından sonra Erhan Tuncel'in Yasin Hayal ile ilgili ifadesini aldık. Erhan Tuncel ile tek irtibatım budur. Yasin Hayal'den aldığımız bütün bilgileri Trabzon istihbaratıyla paylaşıyorduk. Bütün bilgileri araştırdılar ama Hayalin dediklerini teyit edecek bir yolumuz yoktu. Kendi başına eylem yaptığını değerlendirdik. Ogün Samast'ın babası sanırım emniyet müdürlüğüne gelmişti. Televizyonda fotoğrafı gösterilen kişinin oğlu olduğunu söylemişti. Ben cinayetle Ogün Samast'ın bağlantısını ilk kez bu şekilde öğrendim" dedi.

Mektup sorusuna yanıt verdi: "Mektubu alınca suç duyurusunda bulundum"

Yasin Hayal'in cinayeti planladığına dair bir istihbarat ya da resmi bir yazı gelmediğini söyleyen sanık Sağlam, " Hrant Dink'i de tanımıyordum. Onu da belirtmek istiyorum. Hrant Dink cinayeti ile McDonald's saldırısı arasında bize hiçbir birimden yazı gelmedi. Emniyetteki bazı şahısların cinayetle irtibatlı olduğunu bürokratların alınmasından sonra öğrendim" derken, mahkeme başkanının sorduğu Yasin Hayal'in 2007'de Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne Adem Sağlam'a gönderdiği 'Bize sahip çıkacak mısınız, can güvenliğimizi sağlayacak mısınız, aylık gelir bağlayacak mısınız' içerikli mektup sorusuna ilişkin ise " Bu mektubu alınca suç duyurusunda bulundum. Beni töhmet altında bırakan ithamlar vardı. Benim olayla ilgili ne bir yetkim ne bir duyumum var. Tamamen kendisinin psikolojik durumuna bağlıyorum" ifadelerin kullandı.

"Ramazan Akyürek'in cinayete ilişkin benimle herhangi bir görüşmesi bizzat olmadı"

Sanık Yasin Hayal duruşmada önceki savunmasını tekrarladığını söyledi. Mahkeme başkanı kendisine, sanık Erhan Tuncel'in, 'Ali Fuat müdür ile Ramazan müdür arkamızda' cümlesini kendisine nerede söylediğini sorması üzerine Hayal, "Kendi evinde olay öncesi bu cümleyi kullandı. Ben o şahısları tanımıyorum. O şahısların benim gibi insanları övdüğünü söyledi. Kim olduklarını sormadım çünkü emniyet görevlisi olduğu için sorma ihtiyacı duymadım. Evde sadece Erhan ile ben ikimiz vardık. Ogün yoktu. Yahya Öztürk bana 'bayrak düştü, bu bayrağı ya Yasin kaldırır, ya Erhan kaldırır' cümlesini TEM şubede kullandı. Ramazan Akyürek'in cinayete ilişkin benimle herhangi bir görüşmesi bizzat olmadı. Sadece Erhan Tuncel, Erhan bey aracı olarak konuştu" şeklinde konuştu. Sanık Hayal'in avukatı ise mahkemeden müvekkili yönünden dosyanın ayrılmasını ve davanın düşürülmesini talep etti.

"FETÖ'nün en çok mağdur ettiği kişilerden biriyim"

Sanık Erhan Tuncel mahkemedeki savunmasında, "Benim FETÖ ile herhangi bir ilişkim olmayacağını sokaktaki vatandaş da bilir. İddianamenin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Dava açılmadan önce dava zaman aşımı dolmuştur. Sure 15 yıldır, suçlama 19 yıldır. Dolayısıyla zaman aşımı olmuştur. Savcı bunu uygulamayarak aleyhime dava açmıştır. Bu olanaksızdır. Zaman aşımı yönünden kazanılmış hakkım vardır. Davanın düşmesi yasal zorunluluktur. Olay 2007'de gerçekleşmiştir. Paralel devlet yapılanmasının varlığı ise 2013'de kabul edilmiştir. 2013'de örgütün varlığı ortaya çıktıktan sonra örgütle mücadele edenlerden biriyim. Suç tarihi 2007'de 2013'e kadar örgütün varlığı bilinmediği için örgüte yardım suçu da kabul edilememekteydi. FETÖ'nün en çok mağdur ettiği kişilerden biriyim. Bunların amaçları doğrultusunda hareket etmiyorum. Ali Fuat özellikle benim aleyhime sürekli ifade veriyor. Kendisi kriminal bir teröristtir. Cinayete karşı çıkan benim. Ben o dönem vatanım da vatanım dedim. Adalete güvendik" dedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Tutukluğa ilişkin söz alan Sağlam, "Bu olaylar olduğunda 6 aylık memurdum, olayların tamamen dışındayım. Trabzon ile tek bir temasım yok, en ufak bir olayla ilgim olsa bazı kişilerle görüşürüm ortak hareket ederim bunlar da yok. Tahliyemi ve özellikle beraatımı talep ederim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılarak Sağlam hakkında açılan dava dosyasına ait tüm iddianamelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine ve birleştirme hususunun celse arası değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Sarı ile Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararının da devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hrank Dink 'maktul', 5 kişi müşteki ve aralarında Yasin Hayal, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli'de bulunan Agos gazetesi önünde ateşli silahla öldürülmesi nedeniyle İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada verilen karar sonrası şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

Şüphelilerin Hrant Dink'e şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamadıkları aktarıldı

İddianamede, Dink'in azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından öldürülmesi olayında Dink'in öldürüleceğinden ve suç faillerinden şüpheliler Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan şüphelilerin görevleri gereği cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmak ve Dink'e şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamayarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına ve yıkıcı emelleri istikametinde hareket ettikleri belirtildi. Şüphelilerin Dink cinayeti öncesinde bilgi sahibi oldukları ve cinayet sonrası örgütün hedefleri istkametinde İstanbul İstihbarat Şube'yi ele geçirerek 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar giden süreci başlattıkları ve yürüttükleri de aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına ilişkin açık delil elde edilememişse de, şüpheliler hakkında ele geçen bir kısım delillerin şüphelilerin örgütün yöneticileri ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğu, bu irtibatla şüphelilerin Dink cinayetini işlerken ve sonrasında bu örgütün çıkar ve hedefleri istikametinde hareket ettikleri kaydedildi.

"Ben o dönem bu kişilerin FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi olduklarını bilmiyordum"

Şüpheli Yasin Hayal'in 6 Haziran 2022'de Savcılığa verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Yahya Öztürk bana 'bu bayrak düştü ya Yasin kaldırır ya Erhan kaldırır bu görevler sizin' şeklinde beyanı olmuştur. Ogün Samast'ın daha önceden vermiş olduğu ifadelerinde belirttiği şüpheli Erhan Tuncel'in bana söylemiş olduğu 'Ali Fuat ve Ramazan müdür arkamızda' sözü doğrudur. Ben o dönem bu kişilerin FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi olduklarını bilmiyordum ancak Erhan Tuncel biliyor olabilir çünkü bu kişilerle ilişkisi ve bağlantısı vardı" dediği aktarıldı.

"Cinayet Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel isimli şahıslar tarafından işlemiş bir cinayettir. Benim bu hususta herhangi bir alakam yoktur"

Şüpheli Ali Fuat Yılmazer'in 14 Haziran 2022'de Savcılığa verdiği ifadesinde ise cinayetin işlendiği dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yaptığını söylediği iddianamede, "Benim görev yaptığım dönemde cinayetle ilgili şubeye gelmiş herhangi bir yazı yoktu. Ayrıca cinayetin işleneceğine ilişkin bilginin olduğu belge geldiğinde ben yurt dışında görevliydim. Söz konusu belgeden herhangi bir şekilde haberim olmadı. Cinayeti Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel isimli şahısların işlemiş olduğu bir cinayettir. Benim bu hususta herhangi bir alakam yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 35'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın 'anayasayı ihlal', 'belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in 'anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezaları istendi.