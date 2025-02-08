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Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

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Aydın'da bulunan bir özel hastanede hayatını kaybeden 94 yaşındaki Recep Abbaslar tekerlekli sandalye ile taburcu edilmesi tepki çekti. Skandalla ilgili soruşturma başlatılırken olayla ilgili konuşan 94 yaşındaki vatandaşın torunu, "Bizi bugün taburcu edilmek için aradılar. Geldiğimizde hastamızın bilinci yerinde değildi. Çuval gibi bir tekerlekli sandalyeyi bağlamışlar" diyerek duruma isyan etti.

Rahatsızlığı dolayısıyla Kuşadası Özel Gözde Hastanesi'ne yatırılan 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın yakınlarını arayan hastane görevlileri, hastayı taburcu edeceklerini belirterek, ambulans ayarlamalarını söyledi. Bunun üzerine özel hastanenin ambulans ücretini pahalı bularak dışardan ambulans ayarlayan Recep Abbaslar'ın yakınları ambulansla hastaneye geldiler. Özel Gözde Hastanesi'nden taburcu edilen dedeleri Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede adeta çuval gibi bağlı şekilde durmasından şüphelenen torunu Recep Levent Abbaslar, cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetmeye başladı.

AMBULANS GÖREVLİLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Dedesinin ölmüş halde taburcu edildiğini fark edince hastanedeki sağlık görevlilerinin dedesinin nabzını kontrol etmesini isteyen Abbaslar'ın talebi üzerine yaşlı şahıs kırmızı kod ile götürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, sağlık görevlilerinin taburcu edilmek üzere olan hastanın ölmüş olduğunu diğer görevlilere de bildirdiği duyuldu.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

AİLE ŞİKAYETÇİ OLACAK

Yaşadıkları olay üzerine açıklama yapan Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar, taburcu ettikleri dedesinin ölmüş vaziyette hastaneden çıkarılmak istendiğini belirterek durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

"ÇUVAL GİBİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞLAMIŞLAR"

Gündemi sarsan olayla ilgili açıklama yapan 94 yaşındaki kişinin torunu Recep Levent Abbaslar, "Bizi bugün taburcu edinmek üzere, hastamızı almamız için aradılar. Biz buraya geldik, geldiğimizde hastamızın bilinci yerinde değildi. Çuval gibi bir tekerlekli sandalyeyi bağlamışlar. Biz hastamızın bilinci olmadığını söyledik. İleride başka bir hastanenin ambulansını çağırdık. Sağlık personeli hastaya müdahale etmek istediklerinde eks olduğunu fark ettiler. Buradaki personel apar topar dedemizi alıp odaya koydular. 10 dakika sonra biz müdahalelerde bulunduk. Kalp krizi geçirmiş olabilir deyip hastamızın eks olduğunu bize beyan ettiler. Hepsinin kamera kayıtları burada mevcuttur. Biz gerekli mercilere şikayetle bulunacağız." tepkisini gösterdi.

"KAMERAYI KENDİMİ KORUMAK İÇİN AÇTIM"

Son günlerde hastanelerde yaşanan en küçük bir olayda sağlık görevlilerinin 'hekime ve sağlıkçıya şiddet' konusu ile şikayetçi olmasından dolayı kendisini korumak ve savunmak için telefonunun kamerasını açtığını belirten Recep Levent Abbaslar, Kuşadası Gözde Hastanesi'nde hem hastalarının ölmüş vaziyette taburcu edilmek istendiğini hem de kamarayı açmadan önce özel hastanedeki görevlilerin şiddete meyilli tavırlarından dolayı kendini korumak için kamerayı açtığını ve ortaya bu görüntülerin çıktığını söyledi.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

SAĞLIK BAKANLIĞI OLAYIN KRONOLOJİNİ AÇIKLADI

Bu videonun sosyal medyada "ölmüş bir vatandaş taburcu edildi" şeklinde paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede 94 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Canbolat, ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma yapıldığını belirtti.

Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Dünyanın neresine giderseniz gidin bizim sağlıklılar kadar bencil, kibirli ve sorumsuz sağlıkçıları göremezsiniz. Bi elimde serum koca hastane de hemşire aradığımı bilirim ben. Hatta bir tanesi sosyal medyada ne kadar köfte o kadar iş gibi saçma bisey söylemişti. Bastakiler adam gibi işini yapsa bunlar zaten böyle konuşamaz. Sanki babalarının hayrına bakıyorlar hastalara

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Haber YorumlarıHalit:

yazıklar olsun başları ağrıyacak belliki dayısı olan birine yer açmak için çıkarıyorlar yazık müdahale bile edilmiyor

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Bu ülkede insan canı sudan ucuz

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Ülkede sağlık sorunu var gerçekten muayene bile eskisi gibi detaylı yapılmıyor karşıdan bakıp ilaç yazıyor para için doktor oluncaksa hiç girmesinler . Ameliyatı bile zoraki yapası geliyor bizim acilen kore sistemine girip askeri sistem oluşturmalıyız doktorlarda disiplin yok

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Haber Yorumlarıokan kara:

Devletin her kurumu çörümüş

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Haber YorumlarıEVO20 :

Bunu taburcu edenler dayağı hak etmiyor mu şimdi? Özellikle yeni başlayan veletler insanın sabrını zorluyor bakmadan 2 ilaç yazıp taburcu ediyorlar ölümden döndü kaç kere yakınların bu yüzden! Çalışanlardan şikayetçi olunca hiç bir şey olmuyor bu halk bunun hesabını sandıkta sorar!

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Özel hastaneler çalmadan oynayan dansöz gibi para varsa ilgi var para yoksa git geber modundalar .. Devlet bunların sırtından sopayı cebinden cezayı eksik etmesin daha da adam olmazlarsa sahipleri ve baş hekimlerini iceri tıksın ki biraz insan olmayı öğrensinler ..

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

lanet olsun böyle sağlık sistemine, Allah kimseyi düşürmesin, şehir hastaneleri rezalet

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bir sabahta dünyaya rezil olmadan kalkamazmiyim yaa

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Şaşırmadık. Her gün başka skandal, her gün başka rezalet, sıfır istifa, sıfır tutuklama canım memleketimde.

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