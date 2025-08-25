Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Hakkari Valisi Ali Çelik, Anadolu Şenliği kapsamında tarihi bir medresede Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a verdiği özel röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hakkari'nin "Huzurun Şehri" olduğunu belirten Vali Çelik, "Burası son 2 yılda herhangi bir terör olayının olmadığı, 20 günde bir tane hırsızlık vakasının yaşandığı güvenli bir şehir. 6 bin yıldır insan hayatının olduğu bu şehir en huzurlu periyodunu yaşıyor" diye konuştu.

Hakkari'yi "Dağların ve huzurun şehri" olarak nitelendiren Vali Çelik, "Aynı zamanda sevginin şehri. İnsan ayak izlerinin 10 bin yıl öncesine dayandığı, birçok medeniyetin izlerini taşıyan bir yerleşim bölgesidir. Asya ve Ortadoğu'ya açılan bir kapı, Avrupa'ya bağlanan tarihi yolların üzerinde bulunmasıyla stratejik önem taşır. İlin yüzde 89'u dağlarla kaplıdır. Cilo Dağları'nın zirvesi Uludoruk 4.135 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci dağıdır. Bunun yanında 4 bin metre üzerinde 5, 3 bin metre üzerinde ise 15 zirve bulunuyor. Bu da hem coğrafi zorlukları hem de eşsiz güzellikleri beraberinde getiriyor" ifadelerine yer verdi.

"HAKKARİ BUGÜN EN HUZURLU DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Hakkari'nin uzun yıllar terörle anıldığını ancak artık bambaşka bir tabloya sahip olduğunu vurgulayan Vali Çelik, "Son iki yıldır hiçbir terör eylemi yaşanmadı. Hırsızlık oranı çok düşük, yaklaşık 20 günde bir vaka görülüyor. Büyük asayiş olayları neredeyse hiç yok. 6 bin yıldır insan hayatının olduğu Hakkari, bugün en huzurlu dönemini yaşıyor. 132 yerleşim birimimizin neredeyse tamamına bizzat gittim. Bundan 30-40 yıl önce ulaşılamayan köylere artık güvenle gidilebiliyor. Vatandaşlarımız gece gündüz özgürce seyahat edebiliyor" şeklinde konuştu.

VATANDAŞA ULAŞIM HIZLI

Çelik, güvenlik birimlerinin hızlı müdahale kabiliyetine dikkat çekerek, "Emniyet bölgesinde 5 dakika, jandarma bölgesinde ise en geç 10 dakikada vatandaşımıza ulaşılıyor. Bu, güvenliğin en büyük göstergesidir" dedi.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK

Şehrin en büyük sorununu işsizlik olarak tanımlayan Çelik, sanayi yatırımlarının coğrafi koşullar nedeniyle sınırlı olduğunu belirterek "Türkiye'de işsizlik oranı ortalama yüzde 8,7 iken Hakkari'de bu oran yüzde 18,7. Bu büyük bir dezavantaj ama aynı zamanda en büyük avantajımız da Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olmamız. Toplam nüfusumuzun beşte biri 15-24 yaş aralığında. Bu genç nüfus yatırımcılar için büyük bir fırsattır" sözlerine yer verdi.

Bu kapsamda Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğunu, 1 milyon metrekarelik alanda 147 sanayi parselinin yatırımcılarla buluşacağını belirten Çelik, "Burada binlerce gencimize iş kapısı açmayı hedefliyoruz" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik.

TURİZMDE YENİ MERKEZ

Hakkari'nin turizm potansiyeline değinen Vali Çelik, Cilo Dağları'ndaki 25 bin yıldır erimeyen buzulların, doğal güzelliklerin ve göllerin yerli-yabancı turistler için eşsiz bir cazibe oluşturduğunu vurguladı. "Hakkari, trekking ve dağcılık için dünyanın en özel bölgelerinden biri" diyen Vali Çelik, şöyle devam etti: "Hakkari, trekking ve dağcılık için dünyanın en özel bölgelerinden biri. Ayrıca kar kalitesiyle kış sporları için de biçilmiş kaftan. Küresel ısınmanın tehditlerine rağmen Hakkari'de kar kalitesi çok yüksektir. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda kış turizmi otelinin yapılmasını hedefliyoruz. Turizm Bakanımız da geçtiğimiz haftalarda buradaydı ve kış turizmi bölgelerinin ilan edilmesiyle ilgili önemli adımlar atıldı."

"HAFTA SONLARI 4-5 BİN KİŞİ HAKKARİ'Yİ ZİYARET EDİYOR"

Turizmin sadece sporla sınırlı olmadığını, kültürel etkinliklerin de şehrin algısını değiştirdiğini belirten Vali Çelik, Festivaller Hakkari'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Gelen misafirler burada huzurlu ortamı görüyor, önyargıları yıkılıyor. Hafta sonları 4-5 bin kişi Hakkari'yi ziyaret ediyor. Bu da hem ticarete hem sosyal hayata canlılık katıyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZDE ÖNEMLİ MADEN REZERVLERİ VAR"

Kentin aynı zamanda maden rezervleri açısından da önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Çelik, özellikle kurşun, çinko ve gümüş açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti: "Jeolojik yapımız Arap Yarımadası ile Asya plakalarının çarpışması sonucu oluşmuş. Bu nedenle bölgemizde önemli maden rezervleri var. Ayrıca üç sınır kapımız bulunuyor. İran ve Irak'a çok yakınız. Bu, hem ihracat hem de ithalat açısından büyük bir fırsattır. Yatırımcıları bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyorum."

"BURADA KİBİR YOK, ŞATAFAT YOK"

Hakkari'yi tek kelimeyle tanımlaması istenince "mütevazı" cevabını veren Vali Çelik,"Burada kibir yok, şatafat yok. İnsanlar basit ve doğal bir hayat sürüyor. En önemli değerlerimizden biri de yaşlıların asla yalnız bırakılmaması. Türkiye'de yaşlı nüfusun en az yalnız yaşadığı şehir Hakkari'dir. Bu, toplumsal dayanışmanın en güzel göstergesidir" şeklinde konuştu.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTE GÜÇLÜ OLMAKTIR"

Bölgesel gelişmeler ve komşu ülkelerle ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye'nin istikrarının bölgenin huzuruna katkı sağlayacağını ifade etti: "Ortadoğu'da barış ve refah için Türkiye'nin güçlü olması çok önemlidir. Irak ve İran ile çok yoğun akrabalık bağlarımız var. Bu bağların güven ortamında daha da güçlenmesi, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bizim en büyük gücümüz birlikte güçlü olmaktır. Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru demektir."

"HAKKARİ'NİN HUZURU, TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR"

Konuşmasının sonunda bir kez daha güvenliğe dikkat çeken Vali Çelik, şehre yatırım çağrısını yineledi: "Hakkari 6 bin yıllık tarihinde en huzurlu dönemini yaşıyor. Bugün bu şehir güvenli, huzurlu ve umutlu bir geleceğe bakıyor. Yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur."