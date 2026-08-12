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Kocaeli'de Feci Kaza: Genç Kıza Çarpıp Üzerinden Geçti

Kocaeli'de Feci Kaza: Genç Kıza Çarpıp Üzerinden Geçti
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Kocaeli'de bir otomobil, 17 yaşındaki genç kıza çarpıp üzerinden geçti. Ağır yaralanan kız hastanede yoğun bakımda. Kaçan sürücü sonra teslim oldu, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçtiği genç kız ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan sürücü polise teslim olurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryada garson olarak çalışan 17 yaşındaki A.K. adlı genç kız, mesaisinin ardından evine geldiği sırada S.D. idaresindeki 34 CUF 958 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre sürücü, çarpmanın ardından bir süre durduktan sonra yeniden hareket ederek yerde bulunan A.K.'nin üzerinden geçti. Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan genç kız çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü teslim oldu

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücünün, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin genç kıza çarpması ve ardından olay yerinden uzaklaşması yer alırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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