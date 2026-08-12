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Restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı, şüpheli yakalandı

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Zeytinburnu'nda müşteri gibi girdiği restoranda silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda müşteri gibi girdiği restoranda silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Kennedy Caddesi Zeytinburnu mevkisinde bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A. (26), bir süre vakit geçirdikten sonra çıkardığı silahla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli Mehmet A'yı olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalarken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin silahlı saldırısı ve daha sonra kaçarak uzaklaşması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin silahla ateş etmesinin ardından restoranda kucağında bebeği olan bir kadın ile diğer müşterilerin panikle kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA
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