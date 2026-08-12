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Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler
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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması şekilleniyor. Fred ve Oosterwolde için ayrılık kararı alınırken Amrabat'ın yeniden kiralanması, Ederson ile Semedo'dan birinin de takımdan ayrılması bekleniyor. Musaba, Livakovic, Becao ve Diego Carlos da ayrılık planlamasında yer alıyor.

  • Fenerbahçe, Fred ve Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılmasına karar verdi.
  • Fenerbahçe, Ederson veya Nelson Semedo'dan birinin takımdan ayrılmasını bekliyor; Ederson kontrat şartları nedeniyle kalmaya daha yakın.
  • Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı düşük bedelle satmama kararı alarak yeniden kiralamayı planlıyor; Anthony Musaba, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Diego Carlos'un da ayrılması bekleniyor.

Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için başvuru yapıldı. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde Fenerbahçe'nin kadro planlamasında değişiklik yaşanabilir.

FRED İLE YOLLAR AYRILIYOR

Teknik heyetle yapılan toplantının ardından Fred ile yolların ayrılmasına karar verildi. Brezilyalı orta saha için gelecek süreçte yaşanacak gelişmeler bekleniyor.

OOSTERWOLDE İÇİN DE AYRILIK KARARI

Fred ile birlikte Jayden Oosterwolde için de ayrılık kararı alındı. Hollandalı savunmacının geleceğiyle ilgili gelişmeler bekleniyor.

EDERSON VE SEMEDO'DAN BİRİ GİDECEK

Fenerbahçe'de Ederson veya Nelson Semedo'dan birinin takımdan ayrılması bekleniyor. Kontrat şartları nedeniyle Ederson'un şu anda takımda kalmaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Teknik heyetin vereceği karara göre Semedo ile yollar ayrılabilir.

AMRABAT YENİDEN KİRALANACAK

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için istediği bonservis rakamlarını göremeyince oyuncuyu düşük bir bedelle satmama kararı aldı. Son anda bir değişiklik yaşanmazsa Amrabat'ın maaşının bir kısmını Fenerbahçe karşılayacak ve oyuncu yeniden kiralanacak. Kulüplerle görüşmeler başladı.

MUSABA İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda gelecek sezon düşünmediği isimlerden biri de Anthony Musaba. Hollandalı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Dominik Livakovic'in yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor.

BECAO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sakatlık sorunları ve forma rekabeti nedeniyle Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı stoperle yolların ayrılması planlanıyor.

DIEGO CARLOS DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin savunmadaki yabancı kontenjanında yer açmak istediği Diego Carlos da ayrılması beklenen isimler arasında bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer faal:

musabayı büyk çalım diye geçen sene alıp bu sene gönderiyorlar :-) tek eğlence fenevbahçe :-)

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