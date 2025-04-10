Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

13 yıl sonra bir ilk! Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı.

Hakkari'de otobüsle yakıt tankerinin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişiden biri hayatını kaybetti. Hakkari'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına beraberinde trafik kazalarını da getirdi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kaplıca mevkiinde Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR PARAMPARÇA OLDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ise büyük hasar meydana geldi.

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

İşte olay yerinden kareler;

Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Yolcu otobüsü ile tanker kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.