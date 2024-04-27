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Sevgililer arasında "Küfür" kavgası: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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İstanbul'da Zehra Taşkın birlikte yaşadığı sevgilisi Fırat Kalburcuoğlu'nu kendisine küfür ettiğini söyleyerek sokak ortasında defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da meydana gelen olayda 51 yaşındaki Zehra Taşkın, 45 yaşındaki sevgilisi Fırat Kalburcuoğlu ile tartıştı.Kalburcuoğlu'nun küfür etmesiyle Taşkın, erkek arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SOKAĞA TAŞAN TARTIŞMADA KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADI

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın ile Fırat Kalburcuoğlu beraber yaşadıkları evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam etti. O sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti. Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sevgililer arasında 'Küfür' cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" ifadelerini kullandı.

Sevgililer arasında 'Küfür' cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Sevgililer arasında 'Küfür' cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Sevgililer arasında 'Küfür' cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Sevgililer arasında 'Küfür' cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

İlhan Fırat:

Erkek şiddetine hayır. Sokağa çıkamaz olduk. Gece yarısı kot pantolonla sokakta yürüyemiyoruz.

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