Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti

2 yaşındaki kızıyla verdiği pozdan dolayı hakkında soruşturma başlatılan eski futbolcu Gökhan Çıra, ifadeye çağrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi ise taleple ilgili karar verdi.

BEBEK AİLESİYLE KALACAK

X hesabından yaptığı paylaşımda soruşturma ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci Emrullah Erdinç şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığın talebi reddedildi. Çocuk, Gökhan Çıra'da kalacak. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın, 2. yaşındaki S.S.Ç. ile paylaştığı kareler tepki çekince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş, Başsavcılık da soruşturma başlatıp çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi.

Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması

Aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması

Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması

İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek;

Çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda çocuğun ebeveynden ayrılmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiği, çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönem olması, kurum bakımına alınması halinde yaşayacağı psikolojik olumsuz etkilerin gözetilmesi gerektiği anlaşılmakla bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi."

NE OLDU?

Eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yaşındaki kızıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.