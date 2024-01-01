Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte insan seli

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği tamamlandı. On binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü dron ile de havadan görüntülendi.

SLOAN ATIP PANKART AÇTILAR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.

ŞEHİTLERİMİZİN TEK TEK İSMİ ANONS EDİLDİ

Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okundu, katılımcılar da "burada" diyerek karşılık vererek sık sık tekbir getirdi. Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

250 BİN KİŞİ KATILDI

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar da burada toplandı. Köprüye çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle katılımcılardan bazıları yürüyerek, bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı. Kortejdeki vatandaşların da alana ulaşmasıyla yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nü, Eminönü Meydanı'nı ve köprünün Karaköy çıkışını doldurdu.

Katılımcılar burada "Katil İsrail hesap verecek, Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Bu sırada kalabalık tarafından dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi. Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI

Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Led ekranlara da "ForFairFuture" etiketi yansıtıldı. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, Avcılar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi mezunlarından hafız Yusuf Bozkurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

PKK terörü ve İsrail zulmünün lanetlendiği yürüyüş drone ile de havadan görüntülendi.