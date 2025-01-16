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Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu yaklaşık 8 saat sonra kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede sağ olarak bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için seferber oldu.

Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti

EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre, Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 16.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu.

Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Afad, jandarma, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan dron ile de bölge tarandı.

Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti

8 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin her noktayı taradığı arama çalışmalar sonunda küçük esil 8 saat sonra sağ olarak bulundu. Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan Esil'in yapılan ilk kontrolünde ciddi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı. Küçük Esil, arama kurtarma ekiplerinin kucağında jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti

Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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