Feci kazada yaralanan genç Masterchef yarışmacısı çıktı

Düzce'de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi. Özçelik, sosyal medya hesabından, "Çok şükür iyiyim" paylaşımında bulundu.

Kaza, dün D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki 35 ZC 627 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Masterchef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim" açıklamasında bulundu. - DÜZCE