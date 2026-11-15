Antakya'da kasası ve koltuğu sökülen kamyonette sandalyeyle yolculuk! O anlar kameraya yansıdı

Antakya'da kasası ve koltuğu sökülen kamyonette sandalyeyle yolculuk! O anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde, tamir için arka bölümü sökülerek şasisi ortaya çıkan bir kamyonette, sökülen koltuk yerine sandalyede oturarak yolculuk yapan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde tamir için parçaları sökülen kamyonetin içerisinde sandalyeyle yolculuk yapan vatandaşın ilginç görüntüsü kameraya yansıdı.
KOLTUK YERİNE SANDALYE KULLANDI
Olay, Antakya Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Tamir işlemleri devam eden ve arka bölümü sökülerek şasisi ortaya çıkan kamyonetin içerisinde bulunan bir vatandaşın, koltuk yerine sandalye üzerinde oturarak yolculuk yaptığı görüldü.
İlginç anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, tamir halindeki araçta yolculuk yapan vatandaşın sökülen koltuk yerine sandalye kullandığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı