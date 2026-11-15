Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antakya'da kasası ve koltuğu sökülen kamyonette sandalyeyle yolculuk! O anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da kasası ve koltuğu sökülen kamyonette sandalyeyle yolculuk! O anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Antakya'da kasası ve koltuğu sökülen kamyonette sandalyeyle yolculuk! O anlar kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde, tamir için arka bölümü sökülerek şasisi ortaya çıkan bir kamyonette, sökülen koltuk yerine sandalyede oturarak yolculuk yapan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde tamir için parçaları sökülen kamyonetin içerisinde sandalyeyle yolculuk yapan vatandaşın ilginç görüntüsü kameraya yansıdı.

KOLTUK YERİNE SANDALYE KULLANDI

Olay, Antakya Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Tamir işlemleri devam eden ve arka bölümü sökülerek şasisi ortaya çıkan kamyonetin içerisinde bulunan bir vatandaşın, koltuk yerine sandalye üzerinde oturarak yolculuk yaptığı görüldü.

İlginç anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, tamir halindeki araçta yolculuk yapan vatandaşın sökülen koltuk yerine sandalye kullandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Paşinyan Antalya'da cebine attığı muzu kasaya koydu

Yemeğe kıyamıyor! Antalya'dan cebine attığı muzu bakın ne yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti

Youssef En-Nesyri'den tarihi gol!
Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar

Maça damga vuran anlar!

İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Savaş değil aile kavgası! Bilanço çok ağır

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve eşi Antalya'da gün batımını izledi

O lideri daha öne hiç böyle görmediniz! Antalya'da kartpostallık poz
180 milyon dolarlık Van Gogh tablosu satış öncesi krize neden oldu

180 milyon dolarlık tablonun satışına günler kala mülkiyet krizi!
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı

İşte art arda İstanbul'a indirmek istedikleri 3 transfer
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı

Zincir markette video çekerken olanlar oldu