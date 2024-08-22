Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

Endonezya'da 54 yaşındaki büyükanne Halima Rahakbauw, Wali Nehri'nde tabak yıkarken 4,2 metrelik bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah, Halima'yı suya sürükleyerek iki kolunu ve bir bacağını kopardı.

Olay tanığı Ali Rahangmetan, timsahın bir insanı yediğini gördüğünü söyledi. Polis alarma geçerek arama başlattı ve timsahı öldürdü. Köylüler timsahın içinde insan kalıntıları buldu.

Halima'nın akrabası Jamia Seknun, yaşlı kadının kabuklu deniz hayvanları toplamak için nehre gittiğini ve muhtemelen bulaşıkları yıkamak için tekrar döndüğünü belirtti.

Endonezya adalarında 14 farklı timsah türü yaşıyor. Aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle timsahların köylere yaklaştığı düşünülüyor. Gelişmekte olan ülkede insanların nehirleri günlük işler için kullanması, saldırı riskini artırıyor.

Benzer bir olay yakın zamanda Avustralya'da da yaşandı. 40 yaşındaki Dave Hogbin, timsah dolu sulara düşerek hayatını kaybetti.