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Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

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Endonezya'da 54 yaşındaki kadın, nehirde timsah saldırısına uğradı. Wali Nehri'nde tabak yıkarken 4,2 metrelik timsah tarafından parçalanan kadının kalıntıları, öldürülen timsahın içinde bulundu. Ülkede 14 timsah türü yaşıyor ve habitat kaybı nedeniyle köylere yaklaşıyorlar. İnsanların nehirleri günlük kullanımı, saldırı riskini artırıyor.

Endonezya'da 54 yaşındaki büyükanne Halima Rahakbauw, Wali Nehri'nde tabak yıkarken 4,2 metrelik bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah, Halima'yı suya sürükleyerek iki kolunu ve bir bacağını kopardı.

Olay tanığı Ali Rahangmetan, timsahın bir insanı yediğini gördüğünü söyledi. Polis alarma geçerek arama başlattı ve timsahı öldürdü. Köylüler timsahın içinde insan kalıntıları buldu.

Halima'nın akrabası Jamia Seknun, yaşlı kadının kabuklu deniz hayvanları toplamak için nehre gittiğini ve muhtemelen bulaşıkları yıkamak için tekrar döndüğünü belirtti.

Endonezya adalarında 14 farklı timsah türü yaşıyor. Aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle timsahların köylere yaklaştığı düşünülüyor. Gelişmekte olan ülkede insanların nehirleri günlük işler için kullanması, saldırı riskini artırıyor.

Benzer bir olay yakın zamanda Avustralya'da da yaşandı. 40 yaşındaki Dave Hogbin, timsah dolu sulara düşerek hayatını kaybetti.

Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

Endonezya'da dev timsah, nehir kenarında bulaşık yıkayan yaşlı kadını öldürdü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

ARSLANOĞLU Hakan:

Timsah bu kadın yaşlıymış öldürüp parçalamayayım diye olaya duygusal yaklaşmaz. Avlanma bölgesinde kim varsa saldırır.

9
0
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Mehmet Anıl Mete:

Timsah avlanırken insan hayvan ayırmaz, bu olayda timsahın ne suçu var...

6
1
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