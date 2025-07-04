El frenini çekmeyi unuttuğu araç ve duvar arasında sıkışan adamın penisi parçalandı

49 yaşındaki tamirci Karl Farrar, aracını garaja park etmeye çalışırken korkunç bir kaza yaşadı. BMW marka aracını geri geri park etmek isterken el frenini çekip dışarı çıktı. Ancak araba rampadan geri kaymaya başladı ve Karl aracın arkasındayken onu durdurmaya çalıştı.

Fakat araba onu durduramadı, aracın yaklaşık 1800 kilo ağırlığıyla Karl'ı duvara sıkıştırdı ve penis bölgesine büyük zarar verdi. Karl acıyla bağırırken, arabayı kullanan bir çalışan geri viteste olduğunu fark etmeden aracı hareket ettirdi ve Karl'ı tekrar ezdi. Sonunda araba durdu ve Karl yerde acı içinde kaldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karl, yapılan MR incelemesi sonrası kasık ve pelvis bölgesinde yumuşak doku ile sinir hasarı tespit edildi. Penisinin "tanınmayacak" kadar zarar gördüğünü söyleyen Karl, organının işlevini yitirmiş olabileceğinden endişeli. Ancak iyileşme süreci sonunda durumun düzeleceğini umut ediyor.

Karl yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Erkeklik organım paramparça oldu, morardı ve şişti. Hala çok ağrıyor, işlev görüp görmediğini bilmiyorum. İlk haftalar çok korkunçtu. Daha önce 16 yıl boyunca araba yarışı yaptım ama böyle bir kaza yaşamadım."

"Kaza sonrası birkaç gün sağ bacağımı hareket ettiremedim, doktorlar ezilme olduğunu söylediler. Hatta bacağımı kestirmek zorunda kalabileceğimi duyunca çok korktum."

Karl, kazanın ardından aracın el freninde sorun olduğunu öğrendiklerini ve aracın arka kapılarının tamir edildiğini söyledi. Şu an hala yürürken topallıyor ama doktorların beklediğinden daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Videoyu izlemekten korktuğunu söyleyen Karl, kazaya neden olmaya çalıştığı için kendini suçlasa da yaşadıklarını paylaşmak istediğini ifade etti.

Olayla ilgili bazı sosyal medya yorumları ise "Artık pelerin takmalısın" ve "Çok şanslısın" şeklindeydi.