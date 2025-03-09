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Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

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2 Mart'ta gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve arama çalışmalarının 4. günde sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede 'hipotermi' nedeniyle hayatını kaybetti. Ardında birçok soru işareti bırakan Gürel'in, kaybolmadan bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, kayboldu. Genç mimar 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ece Gürel'in ormana gitmeden önceki son paylaşımları ortaya çıktı

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Son yolculuğuna uğurlanan ve ardında birçok bilinmeyen soru işareti bırakan Gürel'in, kaybolmadan bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

Ece Gürel'in ormana gitmeden önceki son paylaşımları ortaya çıktı

"HERKESİN BELİRLİ SINIRLARI VARDIR VE SAYGIYI HAK EDER"

Astrolojiyle ilgilendiği, sosyal medya üzerinden de tarot falı baktığı ve kurşun döktürme işlemleri gerçekleştirdiği bilinen Gürel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."

Ece Gürel'in ormana gitmeden önceki son paylaşımları ortaya çıktı

"O İNSAN SENİ NE KADAR SEVSE DE..."

Gürel, bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi: "Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabaların görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli..."

Ece Gürel'in ormana gitmeden önceki son paylaşımları ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıjgkw5rdfg8:

abi yeter ölüm haberini geçtim paylaştığı şey bile neden haber değeri taşıyor? 90 tane adam yanarak öldü bunun kadar konuşulmadı be

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Haber YorumlarıErdal_19:

Kar ma derki çok verip azdırma az verip aratma yarabbi

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Haber Yorumlarıahmet özcan:

Boyle inançsız kâfirlerin cenazelerini bilerekmi camiden kaldırıyorlar..

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Haber YorumlarıMurat COŞKUN:

cahilin biri kendi etmiş kendi bulmuş kaç haftadır bunlar meşgul esiyorsunuz milletti

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Haber YorumlarıFuat K:

velhasılı her canlı ölümü tadacaktır.

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Baydı artık şunun haberi yaa,bize ne ki bi anormalin ölüm sebeplerinden

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kendini inançlı sanıp ölü arkasından konuşan güya müslümanlar var biri yazmış kâfir diye kâfir olan insan oruçlu ölmezdi mübarek günde hem ramazan hem cuma günü vefat etti kimin inançlı olup olmadığını yanlız Allah bilir dediğim gibi paylaşımları ve hobisi ile ilgili değil soru işaretlerinin olduğu bölüm yayınlanmalı neden izin veriyosunuz yapılan saygısızlığa haber.com ölü kendini savunamaz belki de kafasını dinlemek için gitti oraya bilip bilmeden yorum yapanlara hayret ediyorum ben yakını değilim tanımıyorum öyle de derler şimdi ben ölü arkasından konuşmayı sevmeyen gerçek bir müslümanın inançsız insna oruç tutmaz

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