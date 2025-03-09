Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, kayboldu. Genç mimar 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Son yolculuğuna uğurlanan ve ardında birçok bilinmeyen soru işareti bırakan Gürel'in, kaybolmadan bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

"HERKESİN BELİRLİ SINIRLARI VARDIR VE SAYGIYI HAK EDER"

Astrolojiyle ilgilendiği, sosyal medya üzerinden de tarot falı baktığı ve kurşun döktürme işlemleri gerçekleştirdiği bilinen Gürel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."

"O İNSAN SENİ NE KADAR SEVSE DE..."

Gürel, bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi: "Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabaların görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli..."