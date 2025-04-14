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Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

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Kilis'te bir döner imalathanesinde zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde tavukların açıkta bırakıldığı, işletmenin hijyenik olmayan sağlıksız koşullarda üretim yaptığı görüldü. Ekiler işletmeyi mühürledi.

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.

Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

DÖNER İMALATHANESİNE ZABITADAN BASKIN

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti. İmalathanede tavukların üst üste yığılarak açıkta bırakıldığı, işletmenin pislik içinde olduğu görüldü. İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyledi.

Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

4 GÜN KAPATILDI

Denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirten Bilecen, "İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." dedi.

Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

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Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Doğru mu görüyorum orda 4 gün kapatıldı yazıyor

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Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

4 gün nedir ya ruhsatı iptal edilmeli… bizde bu işi yapıyoruz boşuna mı en ince ayrıntısına kadar dikkat ediyoruz. insan sağlığı bu vebaldir nasıl rahat uyuyor bunlar

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Haber Yorumlarıselim duman:

Yemek ve catering firmaları ni bı bilseniz bunldrida unutursunuz as üni yağı bin defa kullaniyolar

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Toplu cinayet tam teşebbüsten yargilanmasi gerekir ama burasi türkiye kemal dayimin fotoraflari bütün kusurları örtüyor

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Haber YorumlarıMürsel Aktaş:

Bu ülkede yasa ve kanun var ama isteyen istediği zaman işine göre uyguluyor bu devlet memurları adam gibi görevini yapsa her zaman düzenli denetleme olsa bunlar olmaz di bir de insanda ahlak ve Allah korkusu yoksa felaket yani

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Haber YorumlarıCan Manay:

Şimdi 4 gün kapatıldı diye seviniyoruz sanırım

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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

5. günün sabahında kaldıkları yerden devam. Hem onlarda biraz dinlenmiş olur.

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Haber YorumlarıSeraaa:

ödül gibi ceza vermeyin insan sağlığı bu kadar mı değersiz

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Haber Yorumlarımehmet:

hükümete para lazım sırf ceza yazmak için 4 gün kapatma ne ya. sen halkı kandır bana para ver yeterki diyor.

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