Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binada mahsur kalan 1'i bebek, 38 kişi itfaiye ekiplerince sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

MAHSUR KALDILAR

Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

38 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1'i bebek, 38 kişi binadan tahliye edildi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. 1'i bebek, 17 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

2'Sİ ÇOCUK, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybettiDiyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu

KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıbqzzhk2xfs:

Konu apartman değil burada , O apartmanın adı TÜRKİYE

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Allah yardımcıları olsun inşallah çok zor durumlardan biri

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Haber YorumlarıKablobükücü:

yangın merdiveni yok mu

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Haber YorumlarıFeti Çelik:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelerine Allah sağlık sıhhat şifa sabır versin ailelerin başı sağ olsun ruhuna el Fatiha amin ecmain yaralı kardeşlerimize de yangında onlara da Rabbim acil şifalar versin geçmiş olsun şu bayram gününde gerçekten olmaması gereken bir yangın ama maalesef yine çıkmış Rabbim yar ve yardımcımız olsun lütfen dikkat edelim sevgili kardeşlerim bilhassa mangal bile yakarken bayramda lütfen dikkat edelim küllerini sönmeden kesinlikle bırakmadan orada burada gitmeyelim sevgili kardeşlerim bunu da hatırlatmış olayım

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Haber YorumlarıRecep Koca:

Katta 4 daire olunca..olacağı bu merdivenlerde pencere olsa nerde o günler.izmirde bende 4 daireli katta oturmak zorundayım.garibanlık zor.

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