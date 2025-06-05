Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binada mahsur kalan 1'i bebek, 38 kişi itfaiye ekiplerince sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.
MAHSUR KALDILAR
Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi.
38 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1'i bebek, 38 kişi binadan tahliye edildi.
17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. 1'i bebek, 17 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2'Sİ ÇOCUK, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: AA / DHA / İHA