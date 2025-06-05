Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.

MAHSUR KALDILAR

Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi.

38 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1'i bebek, 38 kişi binadan tahliye edildi.

17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. 1'i bebek, 17 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2'Sİ ÇOCUK, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu

KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA