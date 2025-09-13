Denizli'de Krom Madeninde Göçük: Mahsur Kalan İşçiler İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün öğle saatlerinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göz teması sağlanan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, madende devam eden göçükler çalışmaları güçleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş firması tarafından işletilen krom madeninde dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı.

Krom madenindeki göçükte mahsur kalan 2 işçiyle hem göz hem de sesli temas sağlanırken, işçilerin kurtarılması için 22 saattir çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara bölgedeki madenlerde görev yapan profesyonel madencilerde destek veriyor.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilere ulaşıldığı, ancak maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle işçilerin sıkıştıkları yerden çıkarılamadıkları öğrenildi. Ekip arama kurtarma ekipleri hem de mahsur kalan işçilerin güvenliği düşünülerek hassasiyetle yürütülen çalışmalarda, göçüğün neden olduğu toprak birikintileri kamyonlarla dışarıya çıkartılıyor.

Hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilen işçilerin kurtarılması için zamanla yarış sürerken, bölgedeki endişeli bekleyiş devam ediyor. Yaklaşık 22 saattir devam eden çalışmalara katılan ekipler ve gönüllü madencilerin ihtiyaçları ise olayın duyulmasının ardından bölgeye ulaşan Hayrat Vakfı gönüllüleri tarafından karşılanıyor.

Kurtarma çalışmalarına katılan madenci, "Göçük altında kalan mesai arkadaşlarımızla hem gözle hem de sesle irtibatı sağladık. Hem kurtarma çalışmalarına katılanların hem de göçük altındaki kardeşlerimizin emniyetini alarak çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Emniyetli bir şekilde kendilerini almaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı birkaç saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - DENİZLİ