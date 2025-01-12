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"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

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Adana'da cezaevinden firar eden Oğulcan Ş., sosyal medya paylaşımları ile polis tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramada uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da cezaevinden firar eden şüpheli sosyal medya hesabında "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptıktan sonra Çukurova ve Seyhan polisi tarafından kız arkadaşı 3 gün takip edilerek evinde yakalandı. İddiaya göre, Oğulcan Ş. 4 ay önce cezaevinden firar etti. Dolandırıcılık başta olmak üzere uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşımı gibi 123 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Ş., sosyal medya hesabından yaptığı "plakalara iyi bakı belki bulursunuz" paylaşımı dikkat çekti.Bu paylaşımın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Oğulcan Ş.'nin peşine düştü.

'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

KIZ ARKADAŞINI TAKİBE ALIP ŞÜPHELİYİ YAKALADILAR

Çukurova polisleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda Oğulcan Ş.'nin otomobilini durdurdu. Ancak yapılan aramada firari otomobilde bulunamadı. Bunun üzerine Çukurova polisi şüphelinin kız arkadaşını takibe aldı. 3 gün boyunca genç kızı takip eden polis Oğulcan Ş.'nin Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

EVİNDE YAKALANINCA POLİSLERE 'SİZİ HİÇ BEKLEMİYORDUM' DEDİ

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Oğulcan Ş.'yi eve yapılan baskında yakaladı. Yakalanan şüphelinin polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öne sürüldü.Evde yapılan arama çalışmalarında uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.Saklandığı adreste çıkan silahlar için; "Hasımlarım vardı. Kendimi korumak için yanımda bulunduruyordum" savunmasını yaptığı öğrenilen Oğulcan Ş., Fatih Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, sonra da cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen silahların da daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

akp adalet sisteminin eserleri 125 suçtan aranıyor

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

Senin giyinişini tipini...

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Bizim suçlumuz bile salak

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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

mal a.q

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Ülkmzde bu tipten beşkuruş etmyen varlklar cogaldı artık

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

Adanalı kendine çok güvenme kestaneni çizerler

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Her şey tamam da motosiklet kaskını neden suç aleti gibi sergilemişler...

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Haber YorumlarıMetin:

Oksijen israfi

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Ülkede adalet yokki silahlara bak . adamın birusuru suçu var hala dışarda firar etmiş daha yeni yakalamışlar.

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Neden yakalıyorsun ki... Vurun gitsin... Devlete millete faydası olmayanı ve devlet ile alay edeni birde ömür boyu vergilerimizle mi bwsleyeceğiz

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