Çanakkale'de Orman Yangını 17 Saatten Fazla Sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını 17'nci saatinde devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında yanan ormanlık alanlar ile yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine sıçardı. Yangına dün havadan 4 uçak, 6 helikopter ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte orman yangınına karadan 42 arazöz, 15 itfaiye aracı, 6 dozer ve 300 personel ile müdahaleye devam edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan 2 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve orman personeliyle yangına 17'nci saatinde müdahaleye devam ediliyor. Yangında oluşan can güvenliği riski sebebiyle dün tahliye edilen Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköyündeki vatandaşlarla evlerine dönmeye başladı.

Ayvacık ilçesinde bağlı Tuzla köyünde yaşayan yaşlı bir kişi kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti. Ekipler yürüyemeyen yaşlı kadını omuzlarına alarak evden çıkardı. Öte yandan Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri zarar gördü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. Tuzla köyünde bulunan 1'inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan ve restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar da alevlerden etkilendi.

Yangında yanan ormanlık alanlar ile yerleşim yerleri dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE