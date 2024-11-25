Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı

Florida'da yaşayan ve 300 binden fazla takipçisi olan TikTok fenomeni, yerel bir mağazasından çaldığı ürünleri videoda gösterdikten sonra tutuklandı.

22 yaşındaki Marlena Velez, 30 Ekim'de Cape Coral'daki mağazadan 500 dolardan fazla değerde hırsızlık yaptığı iddiasıyla suçlanıyor. Mağazanın güvenlik ekibi, şüphelinin self servis kasada sahte barkod kullandığını ve ürünleri daha düşük fiyatlarla tarattığını tespit etti.

Polis, 500.32 dolar değerinde ev eşyası ve kıyafet olmak üzere toplam 16 ürünün çalındığını bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin fotoğrafını teşhis için sosyal medyada paylaştı.

İki çocuk annesi olarak TikTok'ta içerik üreten Velez, takipçilerinden biri tarafından ihbar edildi. İhbarcı ayrıca Velez'in Instagram hesabını da polise verdi. Velez'in TikTok hesabında, hırsızlık günü çektiği video ve mağazada alışveriş yaparken giydiği kıyafetler, güvenlik kamerası görüntüleriyle eşleşiyordu.

Cape Coral Polis Departmanı sözcüsü Riley Carter, "Kendini sosyal medyada ele verdi" açıklamasında bulundu.

Velez'in suç geçmişi de ortaya çıktı. 2019'da 17 yaşındayken arkadaşının arabasını çalıp kaza yapması ve Temmuz 2023'te Walmart'tan hırsızlık yapması nedeniyle tutuklanmıştı. En son hırsızlıktan dolayı altı ay denetimli serbestlik cezası almıştı.

Eski arkadaşı Amanda Santana, "Sorumsuzca yaşıyor ve davranışlarıyla örtüşmeyen bir yaşam tarzını sergiliyor" dedi.

Polis Departmanı, sosyal medya ünlüsü olmanın Velez'i yasaların üstünde tutmayacağını ve suçlu bulunursa cezasını çekeceğini belirtti.