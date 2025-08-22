Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 3 gözaltı

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 3 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılmak istenen kaçak kafeterya yıkımı sırasında arbede çıktı. Yıkıma engel olmak isteyen işletme sahipleri direndi, ortalık adeta savaş alanına döndü. 1 polis memuru başına aldığı darbeyle yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde 5 binden fazla konutun yapıldığı kentsel dönüşüm projesi, metro istasyonu ve Mudanya minibüs durakları yanında yapılmak istenen yıkımda ortalık karıştı.

KAFETERYA YIKIMINDA ORTALIK KARIŞTI

Yaklaşık 15 gün önce tebligat yapılarak süre verilen kafeterya sahipleri, bir gün daha erteleme istedi, ancak ekipler kararın kesin olduğunu bildirdi. Bu kez tansiyon yükseldi. Yıkıma engel olmak isteyen gruptan bazı kişiler polise saldırdı.

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

1 POLİS YARALANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir şüpheli eline aldığı sandalyeyi fırlatarak polis memurunun kafasına vurdu. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çevik kuvvet sevk edilirken, bölgede gerginlik yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti, direnen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

O ANLAR KAMERADA

İş makinelerinin kepçeleri kaçak yapıyı yıktı. O anlar güvenlik kameraya anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Denizli'deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Tam 9 milyon yıllık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı

O şehrimize UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahası yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.