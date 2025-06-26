Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı

Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
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Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
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Bursa'da özel halk otobüs şoförü engelli bir vatandaşa yönelik tutumu nedeniyle tepki çekti. Tekerlekli sandalyeli yolcuya yardım etmeyen şoför, yolculara da hakaret yağdırınca tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da merkez ilçede sefer yapan özel halk otobüsünde arka kapıyı açan, ancak engelli vatandaşın binmesi için herhangi bir yardımda bulunmayan şoför, "Bu benim görevim değil, nasıl biniyorsa binsin" sözleriyle yolcuların tepkisine neden oldu.

Bursa'da Engelli Yolcuya Yardım Etmedi, Yolculara Hakaret Etti

"BABANIN MALI MI GERİ ZEKALI, NASIL DÜŞÜRÜYORSUN?"

Yolcular, engelli rampasını açmak istediklerinde şoför yine yardım etmeyince, bir kadın yolcu rampayı kendi çabasıyla açmaya çalıştı. Ancak rampa elinden kayarak yere düştü. Bu esnada sinirlenen şoför, "Babanın malı mı geri zekalı, nasıl düşürüyorsun onu?" diyerek kadına hakarette bulundu.

Bursa'da Engelli Yolcuya Yardım Etmedi, Yolculara Hakaret Etti

HAKARETLER YAĞDIRDI

Kadının "Elim ameliyatlı, elimden kaydı" demesine rağmen, bağırmayı sürdüren şoför bu kez otobüsteki diğer yolculara da yüksek sesle hakaretler yağdırdı.

Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı gerizekalı

O ANLAR KAMERADA

Olay sırasında otobüste bulunan bebeklerin ağlaması ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekerken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şoförün durumu kayıt altına aldı. Yolcular, yaşananlara tepki göstererek şoförden şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArslaner:

Yaa bi haber izleyim diyorum 1-2 dk reklam konuluyor bu ne yaa

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