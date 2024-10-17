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Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor

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Türkiye, Van'da kaybolan Rojin'in günler sonra cansız bedeninin bulunmasının yasını tutarken şimdi de bir kayıp haberi Burdur'dan geldi. Burdur'da 26 gündür kayıp olan Fatmanur Elibol'un ailesi, güvenlik güçlerine başvurduklarını ancak kayıp kızlarından henüz bir haber alamadıklarını söyledi. Genç kadının hayatından endişe duyan ailesi her yerde onu arıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Eylül'de evinden armut toplamak için ayrılan Fatmanur Elibol'dan o günden beri haber alınamıyor. 2 çocuk annesi Elibol, kaybolduğu günün ardından ailesiyle son olarak 25 ve 26 Eylül'de iki kez telefonla iletişim kurdu ve bir daha da kendisine ulaşılamadı.

Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor

EVDEN AYRILIRKEN "ARMUT TOPLAMAYA GİDİYORUM" DEDİ

Kayıp Fatmanur Elibol'un annesi Fatma Avcı, kızının son olarak kayınvalidesi ve kayınpederinin evinden "Armut toplamaya gidiyorum" diyerek ayrıldığını belirterek kızlarının en son Bucak'ta "Üçgen" olarak bilinen kavşakta görüldüğünü dile getirdi.

Kızlarının hayatından şüphe ettiklerini dile getiren anne Fatma Avcı, kızının kaybolmasının ardından güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğunu söyleyerek "Her yerde kızımı arıyoruz, ne ölü ne diri bir haber alamıyoruz. Kızımın sağ mı ölü mü olduğunu öğrenmek istiyoruz, bu belirsizlik dayanılmaz" dedi. Avcı, çaresizlik içinde devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan yardım beklediklerini vurguladı.

Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor

Avcı, kamuoyuna yaptığı çağrıda, kızının iki küçük çocuğunu asla terk etmeyeceğini belirterek, "Kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. İki küçük çocuğu var, onları bırakıp gitmezdi. Günlerdir uykusuzum, yemek yiyemiyorum. Çocuğumla her gün konuşurdum, hiçbir şekilde ortadan kaybolmazdı. Ne olur, gören ya da bilen varsa bize ulaşsın. Herkesin evladı var, kimse bu acıyı yaşamasın" dedi.

Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor

"İKİ KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİZ KALDI"

Fatmanur Elibol'un babası Hüseyin Avcı ise İstanbul'dan aldığı haber üzerine Burdur'a geldiğini ve güvenlik güçlerine başvurduklarını belirtti. Ancak günlerdir yapılan aramalara rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden Avcı "Kızımızın durumunu bilmiyoruz. Öldü mü, kaçırıldı mı, hiç haber yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz, iki küçük çocuk annesiz kaldı" ifadesini kullandı.

Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor

Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor

Rojin'in acısı geçmemişken şimdi de Fatmanur kayıp! Haftalardır aranıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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