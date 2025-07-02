Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
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Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
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Bayburt-Erzurum sınırında, dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak dağa çarparak düştü. Uçağın içerisinde Demirci'nin yanı sıra eşinin de bulunduğu öğrenilirken, ekipler şahıslara ulaşmak için bölgeye sevk edildi.

Bayburt- Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak düştü. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

BAYBURT'TA KÜÇÜK UÇAK DAĞA ÇARPTI

Dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak, Bayburt-Erzurum sınırında, Pazaryolu ilçesi kırsalında Ballıkaya mevkii yakınlarında dağa çarparak düştü.

Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

UÇAKTA İKİ KİŞİ VAR

Uçağın içinde Demirci ile eşinin olduğu, Pazaryolu Büyükdere bölgesinden telefon sinyali alındığı öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Kaynak: DHA-AA

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Eski Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 9 - 10 yıl önce sattığı uçağa benziyor Mooney MJ 20 çok kaliteli bir uçaktır muhtemelen pilot hatası veya kötü hava şartları Allah Rahmet eylesin

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