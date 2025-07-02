Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Bayburt- Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak düştü. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

BAYBURT'TA KÜÇÜK UÇAK DAĞA ÇARPTI

Dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak, Bayburt-Erzurum sınırında, Pazaryolu ilçesi kırsalında Ballıkaya mevkii yakınlarında dağa çarparak düştü.

UÇAKTA İKİ KİŞİ VAR

Uçağın içinde Demirci ile eşinin olduğu, Pazaryolu Büyükdere bölgesinden telefon sinyali alındığı öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Kaynak: DHA-AA