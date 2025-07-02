Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt-Erzurum sınırında, dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak dağa çarparak düştü. Uçağın içerisinde Demirci'nin yanı sıra eşinin de bulunduğu öğrenilirken, ekipler şahıslara ulaşmak için bölgeye sevk edildi.
Bayburt- Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak düştü. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.
BAYBURT'TA KÜÇÜK UÇAK DAĞA ÇARPTI
Dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak, Bayburt-Erzurum sınırında, Pazaryolu ilçesi kırsalında Ballıkaya mevkii yakınlarında dağa çarparak düştü.
UÇAKTA İKİ KİŞİ VAR
Uçağın içinde Demirci ile eşinin olduğu, Pazaryolu Büyükdere bölgesinden telefon sinyali alındığı öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.