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Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı

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Batman Çayı'na balık avlamak için giden gencin filesine takılan şişeden Arapça yazıların olduğu kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı çıktı. Aynı çayda benzer başka kağıtların da bulunması üzerine, sosyal medyada paylaşılan ve şişeden çıkanların 'büyü' olduğunu belirten yorumların ardından, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, uyarıda bulundu.

Batman'da 27 Ocak'ta balık avlamak için arkadaşlarıyla Batman Çayı'na giden bir gencin suya attığı filenin içinde şurup şişesi çıktı. Gencin kırdığı şişenin içinden Arapça yazıların olduğu kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve şişeden çıkanların, 'büyü' olduğunu belirten yorumların ardından, aynı çayda başka Arapça yazıların olduğu kağıtların bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLARA UYARI: BUNU YAPANLAR SAHTEKAR

Şişelerin kimler tarafından atıldığı bilinmezken bu paylaşımların ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, uyarılarda bulunarak, 'büyü' veya benzeri şeylerle Müslümanların beklenti içinde olmamaları gerektiğini, bunları yapanların sahtekar olduğunu ve şikayet edilmeleri gerektiğini söyledi.

Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı

"ARAPÇA HARFLER YAZIYOR Kİ..."

Ortaya çıkan görüntülerden birini izleyen Cihan, yazılardan bir şey anlaşılmadığını ifade ederek, "Son günlerde Batman Çayı'nda çıkan bazı muska veya Arapça yazılı kağıtların bulunması nedeniyle bunların büyü, sihir olup olmadığını bilemiyoruz ama halkımıza sahte hocalara karşı duyarlı olmaları için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. İçki, kumar, dikili taşlar, fal gibi işlerden Müslümanların şiddetle kaçınmaları gerekiyor. 'Ben şifa veriyorum' diyen hocalardan şiddetle kaçınmaları gerekir. Bu gibi şeyler İslam inancına aykırı konulardır. Vatandaşlarımızın özellikle dini sömürü yapan bu gibi muskacılara, falcılara inanmamaları gerekir. Kişi zaten bunlara inansa resmen küfre girmiş oluyor. İslam'da sihir yoktur, falcılık yoktur, o gibi muskalar yoktur. İzlediğimiz videoda da herhangi bir muskayı açtığımızda içinde anlaşılmayan Arapça rakamlar, yazılar, harfler yazıyor ki kimse anlamasın. Bunlar asla herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu düzenbazların, bu hocaların konunun anlaşılmaması için kendilerince kullandığı bazı işaretler var. Bu işaretlerden kimse anlamıyor. Uydurmuş oldukları bazı işaretlerdir ve ben orada şahsen ondan bir şey anlamadım. Anlaşılmıyor" diye konuştu.

Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı

"SAHTEKARLARA İNANMAMAK LAZIM"

Bu tür şeylerin kişiyi boşluğa sürüklediğini ifade eden Cihan, "Hep kandırmaca, hep menfaat çıkarma. Çünkü kişi böyle bir muskacıya gittiği zaman psikolojik olarak etkileniyor. Uyarıyoruz halkımızı. Gerçek hocalara sorsunlar. Sihir insanı helaka götüren 7 büyük günahtan biridir. Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyüğü sihirdir. Peygamberimizin gelmesiyle bu gibi şeyleri ayağının altına almış, kökten yok etmiş, yok saymıştır. Büyü yapmak, yaptırmak, büyücüye gitmek, böyle şeylere inanmak büyük günahtır. İnsanın inancını tehlikeye koyuyor. Oğlum hastadır iyileşmesi için, şu işimin olması için, eşimin beni sevmesi için veya şu kızın bana gönül vermesi için yapılan bütün büyüler sahte, günah ve haramdır. Her şeyin şifası, Allah'tandır. Sahtekarlara inanmamak lazım. Bu toplumumuza yerleşmiş bir hastalıktır. Bütün İslam aleminin bu gibi şeylerin önüne geçmesi lazım. Müslümanlar, bunlarda çok dikkatli olup, asla böyle bir şeyden beklenti içinde olmamalı. Halkımızın da böyle sahtekarları şikayet edip, onları ihbar etmeleri gerekir" diye konuştu.

Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRıdvan Göker:

Enflasyon kötü olunca sahte hocalar da yolunda A.Ş :)

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