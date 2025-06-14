Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehdit oluşturan ürünleri ifşa ettiği GÜBİS listesini güncelledi. Bakanlık 2 giyim ve 1 takıdan oluşan 3 çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Takının kimyasal, kıyafetlerin ise boğulma riski nedeniyle piyasaya arzları yasaklatıldı.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye 2 giyim ve 1 takıdan oluşan 3 çocuk ürünü daha eklendi

KIYAFETLERDE "BOĞULMA" RİSKİ

Bakanlık "Tommy Life Kids" marka çocuk eşofmanının ve "Yavrucak Girls" marka 5-8 Yaş 32'li ip takımın boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçeleriyle piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

TAKI NİKELDEN "KALIR" SONUÇ ALDI

"Miki Mini Küpe Kolye Ucu Çelik Set" ise nikel testinden "kalır" sonucu aldı ve bu ürünün de piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklatılmasına karar verildi.

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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