Avukat suikastı sonrası Daltonlar çetesinden 'İntikam alındı' paylaşımı

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem hayatını kaybederken suikastla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan sapakta meydana geldi. Yoğun trafikte seyir halinde olan avukat Serdar Öktem'in 34 MPG 499 plakalı otomobiline, yanına yanaşan başka bir araçtaki saldırganlar tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Avukat Öktem kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde vücuduna çok sayıda mermi isabete etmesi sebebiyle ağır yaralandığı anlaşılan avukat Serdar Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"SUİKASTI DALTONLAR ÜSTLENDİ" İDDİASI

Suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen Baran Yıkılmaz'ın, suikast sonrası sosyal medya hesabından "Bizim intikamlarımız ağır aslanım sen rahat uyu alındı intikamın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

CEHENNEM NECATİ'YE DESTEK MESAJI

Baran Yıkılmaz'ın bugün yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Yıkılmaz, bu sabah İzmir'de gözaltına alınan suç örgütü lideri Necati Arabacı'ya yayınladığı fotoğrafla destek verdi. Yıkılmaz, Daltonlar üyelerinin Necati Arabacı ile fotoğraflarını yayınladı.

"NECATİ ARABACI NEDEN DÖNDÜ?"

Arabacı'nın avukat Serdar Öktem'in öldürülmesinden bir gün sonra kırmızı bültenle aranmasına rağmen neden Türkiye'ye geldiği ise merak konusu oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "Necati Arabacı neden döndü?" sorusunu yöneltti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YARGILANIYORDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.