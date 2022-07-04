İki kadın sokak ortasında saç saça kavga etti! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

KAFASINA DEFALARCA VURDU

Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı. Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.

ÜSTLERİNİN AÇILMASINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kadınların, hararetli kavga esnasında üstlerinin açılmasına dahi aldırış etmedikleri görüldü. Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İşte iki kadının kavga ettiği o anlar:

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa