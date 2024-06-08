Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Yaz ayları geldi derken Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış kenti adeta felç etti. Kimse ne olduğunu bile anlamadan dakikalar içerisinde her yer göle döndü. Karayolunda seyreden pek çok araç suya gömüldü. Sürücüler ise otomobillerinde mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

ANKARA'NIN MERKEZ İLÇELERİ YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç mahsur kaldı.

KİMİSİ KURTARILMAYI BEKLEDİ KİMİSİ KAÇTI

Kimi sürücüler kurtarılmayı beklerken kimileri ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Şiddetli yağışa yaya olarak yakalanan vatandaşlar ise tepeden tırnağa kadar sırılsıklam oldu.

METRO GİRİŞLERİ VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AYAŞ YOLU GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Ayaş yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.