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Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

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Ankara'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bazı metro girişlerini su basması dolayısıyla seferler durduruldu.

Yaz ayları geldi derken Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış kenti adeta felç etti. Kimse ne olduğunu bile anlamadan dakikalar içerisinde her yer göle döndü. Karayolunda seyreden pek çok araç suya gömüldü. Sürücüler ise otomobillerinde mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

ANKARA'NIN MERKEZ İLÇELERİ YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç mahsur kaldı.

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

KİMİSİ KURTARILMAYI BEKLEDİ KİMİSİ KAÇTI

Kimi sürücüler kurtarılmayı beklerken kimileri ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Şiddetli yağışa yaya olarak yakalanan vatandaşlar ise tepeden tırnağa kadar sırılsıklam oldu.

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

METRO GİRİŞLERİ VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

AYAŞ YOLU GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Ayaş yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağış başkenti felç etti! Sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Doğal Afet Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Tc:

Devam hak etmeye :) ideolijk düşüncenin sonu

69
21
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Ata_Mete:

Dinizorlara yatırım yapmak doğruymuş demekki,ancak onlar etkilenmez böylesi görülmemiş yağışlardan!

yanıt14
yanıt52
ismail bey :

İnadına Terlik diyenlerin günahını biz cekiyoruz..

yanıt0
yanıt0
FLOZOF:

23 yıldır başta olanların umurunda mı?

9
24
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ülker kaya:

Herkes tercihini yaşamalı. Her tercihin bir bedeli var. Gökçekten sonra hiç mi Ankara’ya bir çivi çakılmaz.

22
9
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ismail bey :

Sincan fatihte yollar selde kalınca halk sokağa indi. ızgara kapaklarını açınca 10 dakikada sular gitti... Selin sebebi 5 yıldır temizlenmeyen ızgaralardır... Yoksa sehrin altı dev borularla döşeli...

2
1
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