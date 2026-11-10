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Bodrum'da Portekizlilerle çıkan kavgada başını yere çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Bodrum'da Portekizlilerle çıkan kavgada başını yere çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu 2 kişi ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada yere düşüp başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki Muhammet K., tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen Portekiz uyruklu 2 şüpheli tutuklanırken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde Portekiz uyruklu 2 kişi ile esnaf arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammet K., tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
  • Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.
  • Portekiz uyruklu J.G.F. (36) ve C.F. (34) tutuklanırken, gözaltına alınan Y.A. ve F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 kişi ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Muhammet K. (17), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G.F. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada aldığı darbe sonucu yere düşüp, başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G.F. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

PORTEKİZ UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan J.G.F. ve C.F. dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olayda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Muhammet K., bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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