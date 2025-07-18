Ankara'da bir binada yangın! Mahsur kalanlar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan 14 katlı bir binanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 gün önce de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir rezidansta elektrik şaftından yangın çıkmış, 1'i 3.5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...