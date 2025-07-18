Ankara'da bir binada yangın! Mahsur kalanlar var

Ankara'da bir binada yangın! Mahsur kalanlar var
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Ankara'da bir binada yangın! Mahsur kalanlar var
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 14 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan 14 katlı bir binanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 gün önce de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir rezidansta elektrik şaftından yangın çıkmış, 1'i 3.5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah yardim etsin...Umarim kimse zarar gormez...

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