Ankara'da 26 Katlı Rezidansta Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da 26 Katlı Rezidansta Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 26 katlı bir rezidansda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili olarak müteahhitler ve yapı denetim görevlileri tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 12 Temmuz Cumartesi gecesi 26 katlı bir rezidansta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi de dumandan etkilenmişti. Facianın yaşandığı rezidansın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

12 Temmuz Cumartesi gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan yangında, Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3,5 aylık bebek Aras Şahin'in hayatını kaybettiği binanın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi. Yaşanan facia sonrası kamuoyunda "Hayata değer denilen bina, 3 kişiye mezar oldu" yorumları yapılırken, gözler hem müteahhit firmaya hem de yapı denetim süreçlerine çevrildi.

Site sakinleri tedirgin

Yangın sırasında karşı blokta bulunan Sıla Bensugül, "O gece buradaydım. Bildiğiniz can pazarıydı, insanlar 'Bizi de kurtarın' diye bağırıyordu. Çok kötü bir görüntü vardı. Ne yapacağımızı bilemedik, şoktaydık. Güvenliğimizi kaybettik. Bir anne ve bir bebeği kaybettik. Kaybımız az gibi görünse de üzüntümüz çok büyük. Şimdi biz de korkuyoruz çünkü bizim binada da yangın alarmlarının çalışmadığını biliyorum. Aynı sorun bizde de olabilir diye endişeliyiz" dedi.

3 kişi tutuklandı

Yangının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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