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8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın amcaları Salim ve Hüseyin Güran'ın evlerindeki güvenlik kameralarıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Amcalardan birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu belirlendi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da bulunuyor.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde amcalar Salim ve Hüseyin Güran'ın birinin evindeki güvenlik kamerası kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtların da kayıp olduğu belirlendi.

NARİN'İN KATİLİ HALA BULUNAMADI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Haftalar geçmesine rağmen katil bulunamazken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

8 GÜNLÜK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYIP

Amca Salim Güran ve Hüseyin Güran'ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntülerle ilgili detay ekiplerin dikkatinden kaçmadı. CNN Türk'te yer alan habere göre, Narin'in amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu tespit edildi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'e ait kayıtlar da var. Tübitak'a gönderilen harddiskteki görüntülerin geri getirilmesi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

EVDEKİ HALILARDA DNA ARANACAK

Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesinde Narin'in cansız bedenini Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemesi üzerine, küçük kızın evindeki halılar incelemeye alındı. Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim'in izleri aranacak.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Fkk:

Bir katili bulamadınız ya dalga mı geçiyorsunuz 2 ay oldu herkes biliyor konuşturamadınız suyu çıktı artık her gün yeni bir delil bulundu diye haber geliyor milleti uyutuyorsunuz. Yazıklar olsun.

15
0
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Mehmet ŞaFaK:

bu nevzat tam bir embesil, her ifadesinde başka bir senaryo yaziyor

0
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