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5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

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İzmir'de elektrik sobasından çıkan yangında 5 kardeşin can verdiği faciayla ilgili Yusuf Şahin isimli komşu olay anını anlattı. Şahin, "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'Onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. Soba devriliyor, nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu." dedi. Öte yandan annenin evden çıkarken kapıyı kilitlediği öğrenildi.

İzmir'de 5 kardeşin yanarak can verdiği elektrik sobası faciasında olay anını anlatan Yusuf Şahin isimli komşu, "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu." ifadelerini kullandı.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

YANGINDA, KARDEŞLER MAHSUR KALDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

"5'İ DE ÜST ÜSTE YATIYORDU"

Yangını gören komşuları Yusuf Şahin (57), olay anını anlattı. Şahin, "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sengel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam hepimizi oldukça derinden yaralayan bir olay ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmek isteriz. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir evde elim bir olay sonucu 5 çocuğumuzun hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizi derinden üzen süreç Efes Selçuk Belediyesi tarafından takip edilmekte, ilçe kaymakamımızve savcımız olay ile ilgili araştırmalara devam etmektedir."

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıhalil şahin:

29 ekimde sanatçılara milyonlar verileceğine, keşke böyle insanların ihtiyacı giderilseydi. İktidardan zaten hayır yok, bari muhalefet gerekeni yapsın diyorsun ama ikiside aynı zihniyet..

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Haber YorumlarıYahya Eraslan:

allahım ne büyük bir acı sen anneye babaya sabır ver allahım

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Vallahi bu durumun vebali hükumetten tut, belediyeye. Muhtardan tut, komşularına kadar herkese yakacak. Bu çocukların anne babalarıda suçlu, bakabileceğiniz inandığınız kadar çocuk yapın, durumun ortada sene çocuk yapmak nedir. Devlet ve biz vatandaşlar olarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak zorundayız, aksini iddia edenin basına gelsin.

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Adam cezaevinde kadın 5 çocuğa bakacak nerede belediye nerede insani yardım.şayet belediye el atmiş olsaydı bügün o çocuklar hayatta olacaktı.

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Haber YorumlarıEmre null:

Devletimiz eşi olmayan kimsesiz durumu kötü işsiz güçsüz çalışamayacak durumda olan kadınlara ev kirası yardimi iile birlikte aylık baglimali kadinlar erkek gibi güçlü değildir calisabilsin Devlet çok büyük birsey ancak bu büyüklüğü ortaya koyacak hz omerler gerekir illa ki halkin gelip yardım basvurusuu yapması gerekmez bazıları utanır gelir yardim istemez Kuranda onlar yüzsüzlük edip isteyemezler ama sen onları yuzunden tanırsın onlara yardım et melainde ayetler vardır

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Belediye başkanları o kıçnızı o koltuktan kaldırıp bir zahmet ihtiyaç sahiplerini araştırın, hele o mahalle muhtarı senin yatacak yerin yok. Sen o mahalle den sorumlusun bu insanların durumunu bilmiyor musun, o mahalle de oturan komşular, yahu insan komşunun ne durumda olduğunu bilmezmi bir yarasına merhem olayım demez mi, son olarak hükümet, bunların en başı sensin.

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Haber YorumlarıMehmet medeni Kartal:

İZMİR BELEDİYESİ UTANMA VARMI BİRAZ KONSERE PARA HARCAYACAĞINIZA BİR EV TUTSAYDINIZ URANMAZLAR ZATEN HÜKÜMETTEN MEDET YOK

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

O sanatçılara milyonlarca lira para yediren, parti önemli değil hangisi yapıyorsa artık, onlara para yedirip böyle ihtiyaç sahiplerini görmeyenler, dilerim sizde yanasınız.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Hele kocası, ulan fakir adamsın, gidip suç işleyip içeri giriyorsun, her sene çocuk yapmak nedir, hiç mi bu çocukların geleceğini hayatını düşünmüyorsun. Kadında da var suç evden çıkıyorsun çocuklarının üzerine kapıyı kilitlemek aklı basında insanın yapacağı iş degıl.

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Beş çocuk ardı ardına neye güvenilrek dogrmuş

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