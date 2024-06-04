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2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

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Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçak düştü. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından uçakta görevli 2 pilotun şehit oldu. Bölgeden gelen ilk görüntülerde uçağın parçalara ayrıldığı ve olay yerinden dumanlar yükseldiği görüldü.

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler uçakta bulunan 2 pilotun şehit olduğunu belirledi.

DÜŞEN UÇAK PARAMPARÇA OLDU

Nedeni henüz bilinmeyen kaza sonrası olay yerinden gelen görüntülerde uçağın paramparça olduğu ve olay yerinden dumanların yükseldiği görüldü.

ACI HABERİ KAYSERİ VALİLİĞİ DUYURDU

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

İşte kaza yerinden ulaşan ilk görüntüler;

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntüler

2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından ilk görüntülerDüşen SF-260D tipi eğitim uçağı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Kayseri Pilot Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
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