Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan 23 Nisan Ortaokulu'nun arka bahçesinde 13 yaşındaki öğrenci R.Ş., yaşıtı D.D.'yi darbetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI, ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

O anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşılırken, D.D.'nin annesi F.C. dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

TEKME VE YUMRUK ATTI

Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ve ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı.

"YANINA ÇAĞIRDI"

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada dövdüğünü söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.