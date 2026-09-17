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ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını duyurdu.

ABD ordusu bir kez daha uluslararası uyuşturucu kartellerini hedef aldı. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha operasyon düzenlendiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, "ABD güçleri gerçekleştirilen arama faaliyetleri ve mürettebatın karaya çıkarılmasının ardından tekneyi batırmıştır" denildi. Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün (JTF-WHEM) uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını hedef alan operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

"Narko-teröristleri kararlı bir şekilde takip ediyoruz"

SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan, son operasyonla ilgili yaptığı açıklamada kartellerle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "Ekvadorlu ortaklarımızla birlikte, vatandaşlarımızı hedef alan, yarımkürenin güvenliğini baltalayan ve ardında ölüm ve acı bırakan narko-teröristleri kararlı bir şekilde takip ediyoruz. Bu planlı, yasal ve nokta atışı operasyonlar hayatları kurtarıyor ve Ekvador'dan ABD'ye kadar vatandaşlarımızı daha güvende kılıyor" dedi.

ABD ordusu kartellere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirmişti

ABD ordusu, son dönemde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını artırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana gerçekleştirilen benzer operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros karteli tarafından kullanılan yakıt ikmal teknelerini batırmıştı. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, bu operasyonların narko-teröristlerin lojistik ağlarına darbe indirmek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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